Hewlett Packard Enterprise a annoncé vouloir renforcer son engagement continu en Europe en construisant sa première usine sur le continent pour les systèmes de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (AI) de nouvelle génération afin d'accélérer la livraison aux clients et de renforcer l'écosystème des fournisseurs. Le nouveau site fabriquera les systèmes de pointe de HPE et solutions personnalisées pour faire progresser la recherche scientifique, faire mûrir les initiatives AL/ML et soutenir l'innovation.L'usine dédiée au HPC, qui deviendra le quatrième des sites mondiaux de fabrication HPC de HPE, sera située à Kutná Hora, en République tchèque, à côté du site européen existant de HPE pour la fabrication de ses serveurs et solutions de stockage. Les opérations commenceront à l'été 2022.Justin Hotard, vice-président exécutif et directeur général, HPC & AI, chez HPE, a déclaré : “.”HPE dispose d'une importante empreinte HPC et IA en Europe, centrée sur l'avancement des initiatives nationales visant à accélérer la recherche scientifique complexe, essentielle à la résolution de problèmes mondiaux difficiles tels que la prévision et la préparation aux événements météorologiques extrêmes, le diagnostic et le traitement des maladies, et l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité. Il est également impératif pour l'Europe d'accéder aux technologies de nouvelle génération axées sur les données, qui permettent de dégager des informations et des capacités inestimables pour l'innovation en matière d'intelligence artificielle, afin de parvenir à la souveraineté numérique.HPE entretient de solides collaborations en Europe, notamment dans le cadre de l'entreprise commune européenne HPC (EuroHPC JU), une initiative entre l'UE, les pays européens et les partenaires technologiques de l'industrie visant à coordonner et à combiner leurs ressources afin de développer des superordinateurs pré-exascale et exascale de classe mondiale en Europe. Dans le cadre de l'EuroHPC JU, HPE a déjà conçu et construit le supercalculateur LUMI pour le CSC - IT Center for Science en Finlande, considéré comme un supercalculateur "pre-exascale" qui devrait atteindre 550 pétaflops, soit un peu plus de la moitié d'un exaflop, et le supercalculateur Karolina pour IT4Innovations en République tchèque.En outre, HPE s'engage à soutenir les initiatives européennes locales dans le domaine du HPC et de l'IA, et a investi dans des initiatives de R&D telles que son Centre d'excellence à Grenoble, en France, qui est ouvert à une communauté plus large de scientifiques, de chercheurs et d'ingénieurs pour tester et construire des solutions de nouvelle génération. HPE s'appuie également sur ses efforts pour soutenir l'initiative française "AI for Humanity", annoncée en mars 2018 par le président de la République française, Emmanuel Macron, pour faire progresser les industries grâce à l'IA et stimuler la croissance économique. Pour soutenir cette mission, HPE a élargi ses partenariats en matière d'IA en France avec le supercalculateur Adastra à venir pour GENCI-CINES, le supercalculateur Jean Zay pour GENCI et un supercalculateur pour la Maison de l'Intelligence ArtificielleCes développements en cours propulsent les organisations européennes sur la voie de la capitalisation de la croissance exponentielle des données en améliorant leur capacité à créer de la valeur à partir des données, à exploiter d'énormes pools de données distribuées et à renforcer leur souveraineté sur leur modèle axé sur les données.Le nouveau site fabriquera et expédiera deux lignes de produits principales : les systèmes HPE Apollo, idéaux pour les applications exigeantes de calcul intensif et d'intelligence artificielle, ainsi que pour la modélisation et la formation à l'intelligence artificielle, et les superordinateurs HPE Cray EX, conçus pour prendre en charge la nouvelle génération de superordinateurs haut de gamme afin d'offrir des performances sans précédent et de s'attaquer aux tâches scientifiques et d'intelligence artificielle les plus complexes.Les deux gammes de produits offrent chacune des capacités de calcul intensif et d'intelligence artificielle de bout en bout, couvrant le calcul, le calcul accéléré, les logiciels, les réseaux, le stockage et les capacités de refroidissement liquide.L'usine est également conçue pour répondre aux exigences de fabrication spécifiques des systèmes HPC et AI à refroidissement liquide de HPE, qui constituent des options de refroidissement idéales pour les systèmes à haute performance. Pour cela, l'usine dispose d'un plancher renforcé pour supporter le poids des superordinateurs HPE Cray EX, qui pèsent jusqu'à 3 628 kg par armoire, et comprend un circuit d'eau entre les superordinateurs et le toit du bâtiment pour aider à refroidir l'eau chaude.Foxconn, partenaire de longue date de HPE en matière de services de fabrication, prendra en charge la fabrication et l'expédition des produits du site afin d'honorer les commandes des clients de HPE en Europe, comme il le fait actuellement pour le site principal de HPE à Kutná Hora, en République tchèque.Hewlett Packard Enterprise est l’entreprise internationale à l’origine de la principale plateforme de edge-to-coud sous forme de service dont l’objectif est d’aider les organisations à accélérer leurs activités en exploitant la valeur de toutes leurs données, où qu'elles soient. S’appuyant sur des décennies consacrées à repenser l’avenir et à innover, HPE propose des solutions technologiques uniques, ouvertes et intelligentes sous forme de service couvrant le calcul, le stockage, les logiciels, la périphérie intelligente, le calcul haute performance et les solutions critiques.Source : Hewlett Packard Enterprise Qu'en en pensez-vous ?