La liste Top500 est mise à jour en juin et en novembre de chaque année et suit l'évolution des performances et de l'architecture des superordinateurs depuis 1993. Les vitesses sont basées sur le benchmark High Performance Linpack (HPL), qui mesure la capacité des systèmes à résoudre un système dense d'équations linéaires. Parmi les dix premiers du dernier classement, cinq se trouvent aux États-Unis, trois en Chine, un en Allemagne et un en Italie. Les superordinateurs les plus rapides ont peu changé dans le Top10, un seul nouveau système est entré dans ce groupe, avec une puissance de 64,6 pétaflops Linpack.Fugaku a obtenu 442 pétaflops au benchmark HPL, avec 7 630 848 cœurs. Ce résultat est identique à celui obtenu en novembre 2020, mais supérieur aux 415,53 pétaflops obtenus l'année dernière à la même époque, lorsqu'il est arrivé en tête de liste. Le supercalculateur est basé sur le processeur personnalisé Arm A64FX de Fujitsu et n'utilise pas de GPU. Installée au RIKEN Center for Computational Science (R-CCS) à Kobe, au Japon, cette machine a joué un rôle déterminant dans la lutte contre covid-19.Vient ensuite le supercalculateur Summit de 148,8 pétaflops du Oak Ridge National Laboratory (États-Unis), qui a maintenant presque trois ans. Il utilise 27 000 GPU Nvidia Tesla V100 liés à 9 000 CPU IBM Power9. Il est suivi du supercalculateur Sierra, de conception similaire, exploité par le Lawrence Livermore National Laboratory (États-Unis) et capable de 94,6 pétaflops. Sunway TaihuLight (Chine) se maintient à la quatrième place avec 93 pétaflops.La cinquième place est occupée par Perlmutter, installé au National Energy Research Scientific Computing Center du Berkeley Lab. Le système HPE Cray EX est alimenté par des processeurs AMD Milan et des GPU Nvidia A100 40GB, reliés par la technologie Slingshot de HPE. Selon le benchmark HPL, le système a fourni 65,69 pétaflops Linpack rMax sur un pic potentiel (rPeak) de 93,75 pétaflops, ce qui correspond à une efficacité Linpack de 70 %. Perlmutter est le plus grand système GPU Nvidia A100 et le plus grand système HPE Cray EX (public) déployé à ce jour, basé sur l'architecture anciennement connue sous le nom de "Shasta".Le système Selene de Nvidia descend d'un cran et arrive en sixième position. Selene fournit 63,46 pétaflops Linpack sur un rPeak de 79,22 pétaflops pour une efficacité de 80,1 %. Selene met en œuvre l'architecture modulaire SuperPod A100 DGX de Nvidia avec les processeurs AMD Eypc Rome et les GPU 80GB A100 de Nvidia.En septième place, il y a Tianhe-2A, construit en Chine, qui a perdu une place dans ce classement et qui a fourni 61,4 pétaflops Linpack. Équipé de puces Intel Xeon et d'accélérateurs Matrox-2000 personnalisés, Tianhe-2A est entré dans la liste en 2018 à la quatrième place. Il est installé au National Super Computer Center de Guangzhou. En huitième position se trouve le "JUWELS Booster Module", le supercalculateur le plus puissant d'Europe, un supercalculateur Atos BullSequana équipé de CPU Epyc et de GPU A100. Situé en Allemagne, il est capable de 44,1 pétaflops.Pour compléter le top 10, Dell reste le premier fournisseur académique et le premier fournisseur commercial avec HPC-5, utilisé par le géant italien des combustibles fossiles Eni, et Frontera du Texas Advanced Computing Center de l'Université du Texas en neuvième et dixième position respectivement. Le HPC-5 de 34,5 pétaflops est une machine accélérée par le GPU de Nvidia, tandis que le Frontera de 23,4 pétaflops est un système Intel Cascade Lake à base de x86. Les deux systèmes reposent sur la technologie Mellanox HDR InfiniBand.La Chine reste en tête en termes de nombre de systèmes, malgré une baisse significative à 186 systèmes, contre 214 machines il y a six mois et 226 machines il y a un an. Le Top500 a noté qu'il n'y a pas eu beaucoup de preuves définitives de la raison pour laquelle [la performance médiocre de la Chine] se produit, bien que cela puisse être lié aux sanctions croissantes contre les entreprises chinoises de calcul intensif et des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Ces facteurs font qu'il est plus difficile pour les entreprises et les laboratoires de recherche de se procurer des équipements de calcul intensif et qu'il est moins probable qu'ils participent à un système de classement volontaire qui pourrait les placer dans la ligne de mire des régulateurs.Les États-Unis comptent 123 systèmes sur la liste actuelle, contre 113 machines sur la liste de novembre. Sur les 100 premiers systèmes, les États-Unis ont la plus grande part avec 33. Les systèmes américains étaient également plus puissants en termes cumulatifs, avec une performance globale de 856,8 pétaflops, contre 445,3 pétaflops pour la Chine. Le Japon arrive en deuxième position avec 19 systèmes. Vient ensuite l'Allemagne avec 11 systèmes. La Chine compte trois systèmes dans le top 100, dont aucun n'est nouveau.Sur les 58 nouveaux systèmes de la liste, 16 sont revendiqués par les États-Unis. La Chine arrive en deuxième position avec huit systèmes, tous de Lenovo. L'Allemagne vient ensuite avec sept, puis le Japon avec cinq.L'équipe du Top500 note que les modèles d'utilisation des interconnexions n'ont pas beaucoup changé depuis six mois. Elle a déclaré : « Ethernet est toujours utilisé dans environ la moitié des systèmes (245), InfiniBand représentait environ un tiers des machines (169), les interconnexions OmniPath représentaient moins d'un dixième (42), et un seul système s'appuyait sur Myrinet. Les interconnexions personnalisées représentaient 37 systèmes, tandis que les réseaux propriétaires étaient présents sur six systèmes ».Quatre systèmes EuroHPC figurent désormais sur la liste Top500. Deux d’entre eux ont deux partitions, ce qui en fait six systèmes au total, tous fabriqués par Atos, dont Vega (classé 107e, 3,8 petaflops, Slovénie), MeluXina - accelerator module - (classé 37e, 10,5 petaflops, Luxembourg) ; MeluXina - cluster module - (classé 232e, 2,3 petaflops, Luxembourg) ; et Discoverer (classé 92e, 4,5 petaflops, Bulgarie).AMD a obtenu de bons résultats, Top500 notant une "augmentation marquée" de son utilisation. Cela correspond à la progression générale d'AMD dans l'espace des serveurs et du calcul intensif, qui prend des parts à Intel. AMD fournit des processeurs à 49 systèmes (9,8 %), contre 4,2 % il y a six mois et 2 % il y a un an. Les processeurs Epyc d'AMD équipent la moitié des 58 nouvelles entrées de la liste de juin 2021. Toutefois, Intel continue de fournir les processeurs pour la plus grande part (86,20 %) des systèmes du Top500, contre 91,80 % il y a six mois et 94 % il y a un an. Les processeurs Intel Ice Lake ont fait leur entrée dans cette liste dans huit systèmes.L'informatique dématérialisée a également progressé, le n°24, Pioneer-EUS, et le n°27, Pioneer-WUS2, étant tous deux des instances Microsoft Azure (la société fait ses débuts au Top500 et affirme également avoir construit un système parmi les 5 premiers pour OpenAI). Un autre fournisseur de services Cloud, Amazon Web Services, a renouvelé sa présence sur la liste par l'intermédiaire du client Descartes Labs. La société de renseignement géospatial a fait tourner la machine numéro 41, composée d'instances AWS EC2 xlarge R5, utilisant des CPU Xeon 24 cœurs Cascade Lake et 25G Ethernet.Après avoir été détrôné par le DGX Superpod de Nvidia en novembre dernier, Preferred Networks (PFN) a amélioré l'efficacité énergétique de son système MN-3 optimisé pour l'apprentissage profond, pour atteindre 29,70 gigaflops par watt, contre 26,0 gigaflops par watt. Le MN-3 est alimenté par la puce MN-Core, un accélérateur propriétaire qui cible l'arithmétique matricielle. Le système occupe la 337e place de la dernière liste Top500 avec 1,8 pétaflops Linpack.La deuxième place de la liste Green500 est occupée par HiPerGator AI de l'Université de Floride, avec une efficacité énergétique de 29,52 gigaflops par watt. Le système Nvidia DGX A100 utilise des processeurs AMD Epyc Rome, des GPU Nvidia A100 et un réseau InfiniBand HDR. Au 22e rang du Top500 avec 17,20 pétaflops, il s'agit d'une machine beaucoup plus grande que le premier système le plus écologique.Selon Top500, la diversité de la représentation internationale au sein de l'échelon supérieur du Green500 observée depuis quelques années est, une fois de plus, une tendance encourageante. Le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, la République tchèque et l'Italie ont tous des machines dans le top 25 de ce classement.Cinq systèmes classés numéro un actuels ou anciens du Top500 figurent sur la liste de juin 2021. Outre Fugaku, on trouve Summit, Sunway TaihuLight, Tianhe-2A et Tianhe-1A. Tianhe-1A est très vieux en termes de calcul intensif, et c'est en fait le plus ancien système de la liste. Installé au National Supercomputing Center de Tianjin (Chine) il y a plus de dix ans, Tianhe-1A a fait son entrée dans le Top500 en novembre 2010. Le deuxième système le plus ancien de la liste, qui a fait ses débuts en juin 2011, est un cluster Intel interne, appelé Endeavor. Il se trouve maintenant au numéro 379 avec 1,6 pétaflops.Source : Top500 Que pensez-vous de la nouvelle liste Top500 ?Quel commentaire faites-vous de la 5e place occupée par Perlmutter dès son entrée dans la liste ?Selon vous, Fugaku A64FX va-t-il continuer encore longtemps à occuper la 1er place ?