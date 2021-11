Une première partition dotée de calcul scalaires dits manycores, chacun basé sur des processeurs de dernière génération EPYC™ « Genoa » d’AMD, avec 768 Go de mémoire DDR5 et un lien réseau 200 Gbs Slingshot 11 NIC ;



Une seconde partition équipée de nœuds de calcul accélérés, chacun basé sur un processeur de 3ème génération EPYC™ d’AMD avec 256 Go de mémoire DDR4, 4 accélérateurs de calcul AMD Instinct™ MI250X OAM, chacun avec 128 Go de mémoire HBM2e pour un total de 512 Go de mémoire rapide, et 4 liens réseau 200 Gbs Slingshot 11 NIC.

Mettre en œuvre la stratégie nationale d'équipement en moyens de calcul intensif , stockage et de traitement de données massives associé aux technologies de l’IA au bénéfice de la recherche scientifique ouverte française en lien avec les trois centres nationaux de calcul ;

Soutenir la réalisation d'un écosystème intégré du calcul intensif à l'échelle national et européenne ;

Promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif auprès de la recherche académique et des industriels.

A horizon 2022, Adastra sera un des supercalculateurs parmi les plus puissants en Europe pour la recherche ouverte académique et industrielle, grâce à son architecture de dernière génération qui complètera les systèmes existants de GENCI disponibles au sein des 2 autres centres nationaux (TGCC du CEA et IDRIS du CNRS).Ce nouveau supercalculateur de pointe « Adastra » prend son nom de la locution latine «» traduite par «». Il fournira en effet aux scientifiques français des capacités de calcul massives et innovantes pour leurs besoins complexes en simulation numérique, offrant une performance crête de plus de 70 PFlops/s, soit plus de vingt fois la puissance de calcul actuelle en production au CINES. Il renforcera par la même la position et les moyens de la recherche française sur la voie passionnante de l'Exascale.A l’issue d’une procédure ouverte de dialogue compétitif d’une durée de 18 mois en raison de la situation sanitaire, GENCI a sélectionné l’offre de la société HPE autour d’un système HPE Cray EX. Cette procédure s’appuyait notamment sur des critères techniques basés sur une évaluation du coût total de possession (TCO), s’appuyant à la fois sur la performance soutenue et l’efficacité énergétique d’un ensemble pertinent d’applications académiques et industrielles de production mais aussi sur une future collaboration innovante et intégrée appelée « contrat de progrès », démarrant en novembre 2021, en avance de phase de la livraison d’Adastra, pour une durée de 2 ans.Adastra sera basé sur une architecture de calcul convergée, équilibrée et modulaire, avec 2 partitions de calcul complémentaires, en réponse aux besoins variés de centaines d’utilisateurs quotidiens :La partition accélérée devrait être mise à disposition au printemps 2022 tandis que le système complet sera opérationnel au dernier trimestre 2022.Le système complet sera fédéré par un réseau haut-débit Ethernet HPE Slingshot élaboré pour les besoins en HPC et en intelligence artificielle (IA) et par un système parallèle de fichiers à 2 niveaux HPE Cray ClusterStor E1000 sous Lustre. Ce dernier offrira une capacité de stockage haut débit pour le premier niveau, basé sur des technologies full flash, de presque 2 Po à une bande passante de 1.3 To/s et de 24 Po à 250 Go/s pour le second niveau basé sur des technologies de disques rapides.Dans le but d'optimiser la consommation globale d'énergie, la solution fournie par HPE est parmi les plus efficaces en refroidissant 97% de la chaleur générée par la machine par le biais d'un refroidissement liquide à eau chaude associé à un PUE (indice servant à mesurer l’efficacité énergétique d’un datacenter. Il est calculé en divisant le total de l’énergie consommée par le datacenter par le total de l’énergie utilisée par les équipements informatiques (serveur, stockage, réseau)) de 1,10 amenant à une consommation soutenue maximale limitée à 1,59 MW.Enfin dans le cadre du contrat signé, HPE et AMD sont engagés avec les équipes du CINES et les communautés d’utilisateurs dans un contrat de progrès d’une durée de 2 ans pour conjointement porter, optimiser et passer à l’échelle sur Adastra un ensemble d’applications HPC et IA. Les activités prévues dans le contrat de progrès s’appuieront sur la plateforme open-source AMD ROCm™ en utilisant les modèles de programmation HIP / OpenMP® et les des outils de compilation et d’analyse, participant ainsi à l'effort global français en faveur du portage des applications scientifiques et industrielles vers l’Exascale.» dit Philippe Lavocat, PDG de GENCI.« L’» a déclaré Boris Dintrans, Directeur du CINES. Pour la Conférence des Présidents d’Universités (CPU), «» indique Guillaume Gellé, vice-president de la CPU.» dit Justin Hotard, Vice-Président et Manager Général pour le HPC et l’IA chez HPE «» dit Roger Benson, Responsable Commercial EMEA chez AMD.Créée par les pouvoirs publics en 2007, GENCI est une grande infrastructure de recherche, opérateur public visant à démocratiser l’usage de la simulation numérique par le calcul haute performance associé à l’usage de l’intelligence artificielle, pour soutenir la compétitivité scientifique et industrielle française.GENCI poursuit trois missions :GENCI est une société civile détenue à 49 % par l’État représenté par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et la Recherche, 20 % par le CEA, 20 % par le CNRS, 10 % par les Universités représentées par la Conférence des Présidents d'Université et 1 % par Inria.Le CINES (Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur) est un centre national HPC situé à Montpellier et rattaché aux universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche français (ESR). Il héberge et exploite avec des équipes HPC dédiées le supercalculateur Adastra de GENCI pour le compte de CPU (Conférence des Présidents d'Universités). En plus du HPC, le CINES est également le centre national d'archivage pérenne de l’ESR et héberge aussi les ressources informatiques d'une quinzaine d'établissements via son label de datacentre national.Hewlett Packard Enterprise est une entreprise mondiale proposant des plateformes allant de la périphérie du réseau au cloud (« Edge to Cloud »), sous forme de service, pour aider ses clients à obtenir plus rapidement des résultats en libérant partout la valeur de toutes leurs données. S'appuyant sur des décennies consacrées à réinventer le futur et à innover afin de faire progresser nos modes de vie et de travail, HPE commercialise des technologies innovantes, ouvertes et intelligentes – incluant les services cloud, le calcul traditionnel et haute performance, l'IA, la périphérie intelligente, les logiciels et le stockage – offrant une expérience homogène dans tous les environnements cloud et périphériques, pour permettre à ses clients de développer de nouveaux modèles économiques et modes d'engagement et d'améliorer leur performance opérationnelle.Depuis plus de 50 ans AMD est à l'origine d'innovations dans le domaine du calcul haute performance, des technologies graphiques et de visualisation - les éléments indispensables pour le jeu, les plateformes immersives et les centres de calcul.