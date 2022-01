L'entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (EC EuroHPC) a été créée par un règlement de l’UE du Conseil du 13 juillet 2021 et est entrée en vigueur le 8 août 2021. Selon l'article 3 du règlement, l'EC EuroHPC a pour mission de développer, de déployer, d'étendre et de maintenir dans l'Union un écosystème fédéré, sécurisé et hyperconnecté de supercalculateurs, d'informatique quantique. Elle a également pour mission de soutenir le développement et l'adoption de systèmes de supercalculateurs innovants et compétitifs pour la science et la technologie européennes.Conformément à l'article 11 du règlement, l'EC EuroHPC procédera à l'acquisition d'un superordinateur haut de gamme, financé par l'UE. Conformément à cet article 11, du règlement, la contribution de l'Union provenant du programme Digital Europe devrait couvrir jusqu'à 50 % des coûts d'acquisition et jusqu'à 50 % des coûts d'exploitation de ces superordinateurs. L'EC EuroHPC sera le propriétaire des superordinateurs qu'elle aura acquis.L'un des objectifs de l'EC EuroHPC est de développer, de déployer, d'étendre et de maintenir dans l'Union un système intégré, orienté vers la demande et piloté par l'utilisateur.L'objectif général de cet appel est de sélectionner une entité d'hébergement pour un superordinateur haut de gamme, qui sera acquis par l'EC EuroHPC. L'objectif spécifique de cet appel est le suivant :Sélection d'une entité d'hébergement et conclusion d'un accord d'hébergement : L'EC EuroHPC sélectionnera une entité d'hébergement pour un supercalculateur haut de gamme et conclura un accord d'hébergement, ce qui permettra d'établir un partenariat stable et structuré entre l'EuroHPC et l'entité d'hébergement pour l'acquisition et l'exploitation du superordinateur haut de gamme.L'EC EuroHPC évaluera, avec l'aide d'experts externes, les candidatures reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et établira une liste de classement des entités d'hébergement potentielles (et de leurs consortiums d'hébergement) pour le supercalculateur haut de gamme. À partir de cette liste de classement, l'EC EuroHPC, sur décision de son conseil d'administration, procédera à une sélection.Selon l'engagement de l'UE, cet achat « soutiendra le développement et l'adoption de systèmes de supercalculateurs innovants et compétitifs, orientés vers la demande et dirigés par les utilisateurs, sur la base d'une chaîne d'approvisionnement qui garantira des composants, des technologies et des connaissances limitant le risque de perturbations et le développement d'un large éventail d'applications optimisées pour ces systèmes ».Le projet espère également étendre l'utilisation des superordinateurs aux utilisateurs privés et non plus seulement aux employés de l'industrie et du gouvernement. Par « haut de gamme », l'organisation souhaite que le superordinateur réalise au moins une mesure de qualité de niveau 1 pour une soumission au Top500. Elle souhaite également que le matériel dépasse les performances du superordinateur le plus rapide du monde, actuellement hébergé au Japon.La liste du Top500 est dominée par les superordinateurs des États-Unis, de la Chine et du Japon. Le superordinateur chinois Tianhe-2A et le superordinateur Summit du ministère américain de l'énergie, basé sur IBM, font partie du peloton, qui est mené par le Fugaku du Japon avec un score de référence de 442 pétaflops par seconde (Pflop/s). Les "flops" désignent les opérations en virgule flottante par seconde.En mai de l’année dernière, l'Amérique a promis qu’elle devait se doter du superordinateur d'IA « le plus puissant » du monde pour créer la carte 3D la plus détaillée de l'univers. Une cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée virtuellement au National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) du Berkeley Lab le 27 mai a marqué le lancement officiel de Perlmutter encore connu sous le nom de NERSC-9. Le superordinateur accéléré par les GPU est construit par HPE en partenariat avec Nvidia et AMD. Le supercalculateur HPE Cray EX exploite 6 159 GPU Nvidia A100 et ~1 500 CPU AMD Milan pour fournir près de 3,8 exaFLOPS de "performance AI" théorique (voir note en fin de texte) ou environ 60 pétaflops de performance HPC en double précision (standard FP64).Le système porte le nom de Saul Perlmutter, un astrophysicien du Berkeley Lab qui a partagé le prix Nobel de physique 2011 pour ses contributions à la recherche montrant que l'expansion de l'univers s'accélère. Il est donc logique que l'un des premiers cas d'utilisation du superordinateur Perlmutter soit le soutien de l'instrument spectroscopique d'énergie noire (DESI), qui étudie l'effet de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers. Perlmutter aidera à cartographier l'univers visible, qui s'étend sur 11 milliards d'années-lumière, en traitant les données de DESI, qui est capable de capturer jusqu'à 5 000 galaxies en une seule exposition.L'un des principaux projets du superordinateur consistera à exploiter les recherches du physicien de Saul Perlmutter en construisant la plus grande simulation tridimensionnelle de l'univers connue à ce jour. Les chercheurs utiliseront les images prises par l'instrument spectroscopique de l'énergie noire, un dispositif intégré au télescope Nicholas Mayall de quatre mètres de l'observatoire national de Kitt Peak, qui captera la lumière de quelque 30 millions de galaxies.Le supercalculateur prend en charge OpenMP et le HPC SDK de Nvidia, une suite de compilateurs et de bibliothèques logicielles conçus pour accélérer le calcul scientifique écrit en C++ et Fortran sur les GPU. Rapids, un autre framework de Nvidia qui fonctionne avec l'ordinateur est destiné aux applications de science des données en Python.« Le système Perlmutter jouera un rôle clé dans l'avancement de la recherche scientifique aux États-Unis et est au premier plan dans un certain nombre de technologies critiques, notamment l'informatique avancée, l'intelligence artificielle et la science des données, a déclaré un porte-parole du Lawrence Berkeley National Laboratory. Le système sera également fortement utilisé dans les études sur le climat et l'environnement, les technologies d'énergie propre, les semi-conducteurs et la microélectronique, et la science de l'information quantique ».Dans un communiqué de presse publié le 21 décembre, LightOn, une startup française qui développe des ordinateurs photoniques pour l’Intelligence Artificielle a annoncé l'intégration d'un de ses coprocesseurs photoniques dans le supercalculateur Jean Zay . En plus d'être l'un des ordinateurs les plus puissants au monde, actuellement classé 105ème au Top500, le supercalculateur français Jean Zay est désormais le premier calculateur haute performance (HPC) à disposer d'un coprocesseur photonique (qui peut fonctionner à la lumière plutôt qu'au courant électrique).Contrairement aux processeurs traditionnels qui utilisent le courant électrique, le coprocesseur photonique de LightOn transmet et traite l'information par la lumière. Dans le cadre d'un programme pilote avec le GENCI et l'IDRIS, l'insertion d'un accélérateur photonique analogique de pointe dans un calculateur haute performance constitue une rupture technologique et une première mondiale.Source : Euro HPC Quel est votre avis sur le sujet ?