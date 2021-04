Développer la prochaine génération de voitures à conduite autonome (AD) - les étudiants d’Université Côte d’Azur étudieront et développeront des systèmes AD en créant des algorithmes pour reconnaître la signalisation routière et analyser les conditions de circulation pour soutenir les futures solutions de conduite autonome.





Accélérer les ressources pour lutter contre le cancer - dans le cadre de l'appel à projets du conseil général axé sur la santé, les chercheurs vont concentrer leurs efforts pour accélérer les recherches sur différents cancers et traitements.





La détection, la reconnaissance et le comptage du loup dans le parc du Mercantour, filmé par une quarantaine de caméras installées par les gardes du parc, pour ensuite croiser les données spatio-temporelles sur le passage des animaux avec toute une série d’autres informations (empreintes, analyses génétiques…) pour réaliser une modélisation très large de l’activité de l’espèce avec la possibilité future de tracer les loups à titre individuel. Le travail pourra ensuite se dupliquer sur d’autres espèces du Parc afin d’en étudier la biodiversité.



Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour construire une plateforme de calcul et d’apprentissage machine pour la Maison de l'Intelligence Artificielle (MIA). Cet espace public, créé par Charles Ange Ginésy, Président des Alpes-Maritimes et Président du Syndicat mixte de la Maison de l’Intelligence Artificielle et situé à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, le plus grand parc technologique d'Europe est entièrement consacré à l’Intelligence Artificielle et ses applications. HPE a été sélectionné par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Maison de l’Intelligence Artificielle et Université Côte d'Azur pour fournir une infrastructure de bout en bout basée sur ses solutions de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA), à la pointe de l'industrie, alimentées par les Systèmes HPE Apollo ainsi que les capacités de stockage HPE Nimble Storage.Dès janvier 2018, conscient de la transformation sociétale et industrielle en cours, Charles Ange Ginésy, a mis en œuvre un plan de transition numérique, le SMART Deal, avec en tête les enjeux de l’IA et de l’exploitation des données. Cette initiative avait notamment pour vocation de moderniser le fonctionnement de l’administration et de développer les services rendus aux usagers tout en répondant aux enjeux du territoire afin d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.C’est à ce titre que le projet de la Maison de l’Intelligence Artificielle a vu le jour, en partenariat avec Université Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, s’inscrivant également dans la logique du 3IA Côte d’Azur et l’ambition du gouvernement français visant à faire de la France un leader en matière d’IA., explique Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes et président du Syndicat Mixte de la MIA.Pour soutenir la mission de la MIA, HPE a conçu une infrastructure de bout en bout qui combine des capacités de calcul avancées et de stockage intelligent. Cette nouvelle infrastructure sera mise en œuvre par HPE Pointnext Services et s'appuiera sur les Systèmes HPE Apollo 6500 Gen10 spécialement conçus pour le calcul haute performance (HPC) et les capacités d'apprentissage approfondi avec les GPU NVIDIA® Quadro RTX™ 6000. Le système utilisera également HPE Nimble Storage, une plateforme de stockage intelligente et autogérée pour permettre aux utilisateurs de la MIA d'exécuter, de traiter et de stocker en toute sécurité de grandes quantités de données et des modèles complexes.La MIA offre donc un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ses ressources de calcul et de stockage à de nombreux étudiants d’UCA et à des start-ups hébergées sur place grâce à un partenariat avec l’Incubateur Paca-Est pour traiter leurs tâches complexes et leurs modèles d'apprentissage profond. A noter que dans sa mission première, la MIA est également ouverte aux collégiens et au grand public pour découvrir l’IA au travers de différentes activités, démonstrateurs et évènements.Voici quelques exemples de projets pour lesquels les étudiants, chercheurs ou ingénieurs utiliseront les ressources de la Maison de l’Intelligence Artificielle :, a déclaré Jérôme Riboulon, directeur régional de l'avant-vente d'Hybrid IT et directeur du centre de R&D HPE à Sophia Antipolis.Cette collaboration technologique avec la MIA renforce encore l'investissement important de HPE en France, en soutenant l'innovation à l'aide des dernières technologies de calcul haute performance et d'IA.Source : Hewlett Packard Enterprise Que pensez-vous de cette collaboration d'HPE avec La Maison de l'Intelligence Artificielle ?