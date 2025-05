Envoyé par Antoine Petit Envoyé par Je suis fier d’inaugurer la nouvelle extension de Jean Zay, fleuron des supercalculateurs français. La France a besoin de cette machine innovante, à la pointe des dernières avancées en IA pour répondre aux grands défis scientifiques. Et c’est avec détermination que le CNRS y mobilise depuis 2018 ses équipes afin d’offrir des capacités et services de calcul à l’ensemble de la communauté nationale.

Polymathic, le projet de François Lanusse, chercheur CNRS au laboratoire Astrophysique, Instrumentation, Modélisation (CNRS/CEA), applique les technologies d’apprentissage profond et d’IA générative aux observations astronomiques de l’Univers à grande échelle ;

Le projet de la startup Owkin porté par Jean-Baptiste Schiratti, ingénieur de recherche, vise à développer des modèles IA plus robustes et plus généralisables pour la détection des pathologies : il s’agit en particuluer de mieux démêler le contenu sémantique et la texture dans les images issues de microscopes;

Le projet de la startup Pleias est porté par son co-fondateur, Pierre-Carl Langlais. Il propose une application améliorée des grands modèles de langage, hors-ligne et avec une traçabilité des sources d’informations compatible avec le nouvel AI Act européen.

En 2020, la France a acquis un nouveau supercalculateur baptisé Jean Zay . Lors de son acquisition, Jean Zay disposait d'une puissance de crête de 14 pétaflops. Cela sous-entend qu’il peut effectuer 14 millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Il est composé de nœuds scalaires et de nœuds dits "convergés", qui sont des nœuds hybrides équipés à la fois de CPU et de GPU, permettant à la fois des usages de type HPC et de type IA.Jean Zay est le successeur du supercalculateur Turing et a été mis en service en 2019. Depuis, il a connu plusieurs extensions et une récente mise à niveau en fait l'un des plus puissants de France et d'Europe. Lors d'une récente mise à niveau, la puissance de calcul du supercalculateur français Jean Zay a été multipliée par quatre pour atteindre 125,9 millions de milliards de calculs par seconde (125,9 pétaflops).Ces nouvelles capacités changeront la donne dans la recherche scientifique, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le nombre de projets d'IA sur Jean Zay est passé de 72 en 2019 à plus de 1 400 en 2024, soulignant son rôle dans le développement de l'intelligence artificielle en Europe. Jean Zay 4 continuera d'être une ressource nationale de la France et sera disponible gratuitement pour la recherche ouverte aux équipes académiques, aux startups et aux grandes entreprises.", indique le communiqué de presse du CNRS. La capacité de mémoire du supercalculateur a également été augmentée pour atteindre environ 100 pétaoctets.Outre sa puissance de calcul, Jean Zay se distingue par son efficacité énergétique, grâce à l'utilisation de processeurs graphiques (GPU) de Nvidia et d'un système de refroidissement à eau chaude de nouvelle génération développé par Eviden. La chaleur résiduelle du supercalculateur est récupérée et utilisée pour chauffer 1 500 foyers sur le Plateau de Saclay, en région parisienne. Rappelons que récemment, le supercalculateur Colossus de Musk a atteint sa pleine capacité et consomme désormais jusqu'à 300 MW, comme une métropole.125,9 millions de milliards d’opérations par seconde, c’est ce qu’est aujourd’hui capable de faire le supercalculateur Jean Zay suite à sa nouvelle extension, qui a multiplié sa puissance de calcul par 4. Hébergé et opéré par l’Institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS) du CNRS, ce supercalculateur acquis par GENCI (Grand équipement national de calcul intensif) est ainsi devenu l’un des plus puissants superordinateurs de France. L’inauguration officielle de cette extension, qui avait été annoncée par le Président de la République, s'est déroulée le mardi 13 mai 2025.Le supercalculateur Jean Zay a été mis en service en 2019. Il a remplacé son prédécesseur Turing en multipliant par 10 sa puissance de calcul. Afin de répondre aux besoins croissants de la communauté en intelligence artificielle, il a par la suite intégré des extensions successives qui ont amélioré ses performances et ses fonctionnalités. La quatrième a été annoncée en juin 2023.Acquise par GENCI au terme d’une procédure de dialogue compétitif auprès du constructeur européen Eviden, Jean Zay 4 dispose désormais de 125,9 pétaflops de puissance de calcul 64 bits, ce qui correspond à 125,9 millions de milliards d’opérations par seconde. Si l’ensemble de l’humanité comptait au rythme d’une opération par seconde, il lui faudrait 182 jours pour calculer ce que la supercalculateur Jean Zay calcule en une seconde. Les capacités de stockage du supercalculateur ont également été accrues pour atteindre de l’ordre de 100 pétaoctets.Cette inauguration s'est déroulée en présence d’Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, de Philippe Lavocat, président-directeur général de GENCI, de Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’Investissement, de Jean-Luc Moullet, directeur général pour la recherche et l’innovation au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et d’Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay.Plusieurs milliers de projets de recherche ont déjà utilisé gratuitement les ressources de Jean Zay, d’où l’importance des ressources de Jean Zay 4 pour les équipes de recherche académiques, les startups et les grandes entreprises. Certains projets sont très emblématiques et bénéficient d’une renommée internationale. Pour illustrer cet engouement, trois projets scientifiques ont été présentés lors de l’inauguration :Cette version du supercalculateur Jean Zay aux capacités démultipliées a été produite par le constructeur français et européen Eviden (Groupe Atos). Outre sa puissance de calcul convergée HPC / IA1 , Jean Zay figure parmi les supercalculateurs les plus éco-efficaces en Europe grâce aux processeurs graphiques (GPU) fournis par Nvidia et au refroidissement nouvelle génération par eau tiède proposé par Eviden. De plus, la chaleur résiduelle de l’installation est récupérée pour chauffer l’équivalent de 1500 foyers sur le plateau de Saclay.Des milliers de projets pourront bénéficier gratuitement au titre de la recherche ouverte de ce nouvel outil : traitement des langues, informatique multimodale, recherche biomédicale, physique fondamentale, climatologie, nouveaux matériaux et nouvelles énergies, véhicules autonomes, aide à la décision, agriculture, culture... Tous ces champs profiteront des possibilités offertes par le supercalculateur, en particulier pour l’entraînement, la spécialisation ou l’inférence de modèles d’IA de fondation.[QUOTE...