Le gouvernement français a fait une offre de 1,125 milliard d'euros pour les activités de calcul haute performance (HPC), d'IA et quantique de l'entreprise en difficulté Atos

Atos reçoit une offre non contraignante de l'Etat français pour l'acquisition de ses activités d'informatique avancée pour une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros et jusqu'à 625 millions d'euros en incluant les compléments de prix.



Suite à son communiqué de presse du 7 octobre 2024, Atos SE ( Atos ou la Société) annonce avoir reçu une offre non contraignante de l'État français pour l'acquisition potentielle de 100% des activités d'informatique avancée de sa division BDS, sur la base d'une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros, pouvant être potentiellement portée à 625 millions d'euros en incluant les compléments de prix.



L'activité Advanced Computing d'Atos regroupe les divisions High-Performance Computing (HPC) & Quantum ainsi que Business Computing & Artificial intelligence. Cette activité emploie actuellement environ 2 500 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros en 2023.



L'offre reçue de l'État français prévoit une période d'exclusivité jusqu'au 31 mai 2025. Si les négociations exclusives aboutissent à un accord et sous réserve de l'obtention des autorisations commerciales, salariales et administratives habituelles, un contrat d'achat d'actions pourra être signé à cette date. Un paiement initial de 150 millions d'euros devrait être mis à la disposition d'Atos à la signature du contrat d'achat d'actions.



Comme convenu avec les créanciers financiers, une évaluation du périmètre cédé sera effectuée par un expert indépendant nommé par la Société afin d'évaluer notamment que les termes de la transaction reflètent une juste valeur de marché. Par ailleurs, conformément au jugement d'homologation du plan de sauvegarde accélérée de la Société et en l'absence de modification substantielle des objectifs et moyens du plan, l'opération est soumise à l'information du tribunal de commerce spécialisé de Nanterre via la SELARL AJRS, représentée par M. Thibaut Martinat, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



En outre, Atos s'engagerait à lancer un processus formel de vente de ses produits de cybersécurité et de ses systèmes critiques, qui ont généré un chiffre d'affaires d'environ 340 millions d'euros en 2023.



Impact de la cession d'Advanced Computing sur le processus et le calendrier de restructuration financière en cours



Le plan de sauvegarde accélérée, approuvé par les collèges des parties concernées le 27 septembre 2024 et par le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024, incluait la possibilité d'une cession des activités d'Advanced Computing du Groupe. Les prévisions présentées dans le plan de sauvegarde accélérée ne prenaient cependant pas en compte cette cession compte tenu des discussions en cours.



Sur la base d'une valeur d'entreprise de 500 millions d'euros, la transaction proposée devrait conduire à un levier financier en 2027 compris entre 1,8x et 2,1x, en fonction de l'issue de l'augmentation de capital de 233 millions d'euros en cours.



La Société déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») un supplément au prospectus relatif à l'augmentation de capital de 233 millions d'euros en cours, visé par l'AMF sous le numéro 24-474 le 7 novembre 2024 :



Les investisseurs qui ont déjà placé des ordres de souscription auront la possibilité de les retirer pendant deux (2) jours de bourse suivant le visa du supplément par l'AMF.

La période de souscription de l'émission de droits, qui devait se clôturer le 25 novembre 2024, sera prolongée, conformément au calendrier indicatif qui sera inclus dans le supplément.

La date indicative de clôture des opérations de restructuration financière est toujours prévue pour la fin de l'année ou début janvier 2025.



La société continuera à informer le marché en temps voulu des prochaines étapes de sa restructuration financière.



En juin 2024, Atos, qui a connu des difficultés financières, une baisse des revenus et des pertes croissantes ces dernières années, a reçu une offre non contraignante de la part de l’État français après des discussions préliminaires entre les deux parties. Le gouvernement français a émis une lettre d’intention en avril concernant l’acquisition potentielle d’actifs clés, dans le but de les maintenir sous contrôle français en cas de défaillance d’Atos.Ces actifs comprennent les activités d'informatique avancée, de systèmes critiques et de cybersécurité, ainsi que les supercalculateurs et les serveurs participant à l’intelligence artificielle (IA) et à l’informatique quantique. Atos était prêt à discuter de cette proposition, tout en indiquant avoir besoin de 1,1 milliard d'euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Atos soulignait également vouloir réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute, de 4,8 milliards d'euros au moment de l'offre.Récemment, le gouvernement français a fait une nouvelle offre de rachat des activités d'Atos dans le domaine des supercalculateurs et des systèmes quantiques pour 1,125 milliard d'euros. L'entreprise, lourdement endettée, fait l'objet d'une restructuration stratégique et le gouvernement français propose 500 millions d'euros pour l'unité de supercalculateurs et 625 millions d'euros supplémentaires pour les conditions de rachat.L'exclusivité de l'offre non contraignante a été accordée jusqu'au 31 mai 2025, sous réserve des autorisations commerciales, salariales et administratives habituelles. La restructuration d'Atos devrait être achevée d'ici à la fin de 2024 ou au début de 2025, et un premier paiement de 150 millions d'euros sera effectué à la signature de l'accord d'achat d'actions.L'activité Advanced Computing regroupe les divisions High-Performance Computing (HPC) & Quantum ainsi que les divisions Business Computing & Artificial intelligence. Cette activité emploie actuellement environ 2 500 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros en 2023. Basée sur la technologie du Groupe Bull, acquise il y a une dizaine d'années, l'activité fournit de nombreux systèmes de supercalculateurs en Europe, y compris JUWELS en Allemagne. L'entreprise s'est également engagée à vendre les activités Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products, qui ont généré un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros en 2023 et qui comprennent l'activité Eviden.L'importance d'Atos est démontrée par la dernière extension de contrat de 165 millions d'euros avec EUROCONTROL pour la gestion de l'espace aérien européen et l'aviation. EUROCONTROL est une organisation civile et militaire paneuropéenne qui a pour mission de soutenir une aviation européenne plus efficace et plus rentable. L'accord permettra à EUROCONTROL d'être à l'épreuve du temps en intégrant des technologies de cloud computing nouvelles et émergentes et comprend le déploiement de la première solution de cloud public multirégionale pour les applications de gestion du trafic aérien (ATM), entièrement accréditée par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA).Concernant la restructuration, la société informatique française Atos a récemment revu à la baisse ses objectifs financiers , mais a déclaré que la restructuration était toujours en cours. Les prévisions montrent que l'entreprise disposerait de moins de liquidités au cours des prochaines années, les ventes étant tirées vers le bas par un environnement commercial plus faible, mais elle a ajouté que cela n'aurait pas d'impact sur les conditions clés de son plan de restructuration financière.Voici le communiqué d'Atos confirmant l'offre du gouvernement français :Pensez-vous que cette offre est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation d'Atos ?