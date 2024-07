Les scientifiques chinois sont devenus plus discrets depuis une série de mesures prises par les États-Unis au cours des neuf dernières années pour ralentir les progrès technologiques du pays et ont cessé de participer au concours Top500, qui classe les superordinateurs les plus rapides du monde. Le rapport du Wall Street Journal note que les superordinateurs sont considérés comme un indicateur technologique clé, car des ordinateurs plus rapides pourraient donner un avantage dans le développement d'armes militaires ou d'autres percées technologiques.Jack Dongarra, professeur à l'université du Tennessee et cofondateur du Top500, a toutefois déclaré au Journal que la Chine disposait d'ordinateurs plus rapides que les machines américaines classées comme les meilleures au monde en juin, mais qu'elle n'avait «» parce que Pékin craignait que les États-Unis ne prennent des mesures encore plus sévères s'ils se vantaient de leurs capacités en matière de supercalculateurs.Cinq organisations chinoises de supercalculateurs ont été placées sur une liste noire américaine en 2019 pour avoir utilisé leurs machines à des fins militaires et nucléaires, ce qui signifie que les entreprises américaines ne peuvent plus leur vendre de puces et d'autres pièces, et qu'elles doivent s'appuyer sur des processeurs fabriqués localement. Le journal ajoute qu'un article scientifique de l'année dernière décrivait le supercalculateur chinois Sunway comme ayant 39 millions de cœurs (parties de puces qui effectuent le traitement), soit quatre fois le nombre de cœurs que possède Frontier, le supercalculateur américain le plus performant.: Wall Street JournalPensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?