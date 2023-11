La proposition d'Argonne, qui n'utilise que la moitié du système Aurora, arrive en deuxième position du TOP500, détrônant le Fugaku du Japon en tant que deuxième supercalculateur le plus rapide au monde. Intel a également fait une percée avec 20 nouveaux supercalculateurs basés sur ses processeurs Sapphire Rapids entrant dans la liste, mais l'EPYC d'AMD continue de dominer le TOP500 puisqu'il équipe maintenant 140 systèmes sur la liste, soit une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre.Intel et Argonne travaillent actuellement à la mise en ligne complète d'Aurora pour les utilisateurs en 2024. Ainsi, la soumission d'Aurora représentait 10 624 CPU Intel et 31 874 GPU Intel travaillant de concert pour fournir 585,34 PFlop/s à un total de 24,69 mégawatts (MW) d'énergie.En revanche, Frontier d'AMD détient le titre de performance avec 1,194 EFlop/s, soit plus de deux fois la performance d'Aurora, tout en consommant un peu moins de 22,70 MW d'énergie (oui, c'est moins d'énergie pour le supercalculateur Frontier complet que pour la moitié du système Aurora).Aurora n'a pas été retenu dans le Green500, une liste des superordinateurs les plus économes en énergie, mais Frontier continue d'occuper la huitième place de cette liste. Cependant, Aurora devrait atteindre jusqu'à 2 EFlop/s de performance lorsqu'il sera entièrement opérationnel. Une fois terminé, Aurora disposera de 21 248 CPU Xeon Max et de 63 744 GPU Max Series 'Ponte Vecchio' répartis sur 166 racks et 10 624 lames de calcul, ce qui en fait le plus grand déploiement unique de GPU connu au monde. Le système s'appuie sur HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blades et utilise l'interconnexion de réseau Slingshot-11 de HPE.Selon les informations disponibles sur le site officiel du classement TOP500 des supercalculateurs les plus rapides au monde :La 62e édition du TOP500 révèle en effet que le système Frontier conserve sa première place et reste la seule machine exascale de la liste avec un score HPL de 1,194 Exaflop/s. Cependant, cinq systèmes nouveaux ou mis à niveau ont bouleversé le Top 10.Hébergé à l'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) dans le Tennessee, aux États-Unis, Frontier reste le système numéro 1 du TOP500 et demeure le seul système dont les performances HPL dépassent un Exaflop/s. Frontier a ramené la pole position aux États-Unis il y a un an, lors du classement de juin 2022, et a depuis été remesuré avec un score HPL de 1,194 Exaflop/s restant inchangé par rapport à la liste de juin 2023.Frontier utilise des processeurs AMD EPYC 64C à 2 GHz et est basé sur la dernière architecture HPE Cray EX235a. Le système dispose d'un total de 8 699 904 cœurs de CPU et de GPU combinés. En outre, Frontier a une efficacité énergétique impressionnante de 52,59 GFlops/watt et s'appuie sur le réseau Slingshot 11 de HPE pour le transfert de données.Le système Aurora de l'Argonne Leadership Computing Facility, dans l'Illinois, aux États-Unis, est actuellement en cours de mise en service et dépassera Frontier à grande échelle avec une performance de pointe de 2 Exaflop/s. Il a été présenté avec une mesure sur la moitié du système final atteignant 585 pétaflop/s sur le benchmark HPL, ce qui lui a assuré la deuxième place du TOP500. Aurora est construit par Intel sur la base de la HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade qui utilise des processeurs Intel Xeon CPU Max Series et des accélérateurs Intel Data Center GPU Max Series qui communiquent via l'interconnexion de réseau Slingshot-11 de HPE.Le système Eagle installé dans le cloud Microsoft Azure aux États-Unis est nouvellement classé n° 3. Ce système Microsoft NDv5 est basé sur des processeurs Intel Xeon Platinum 8480C et des accélérateurs NVIDIA H100 et a obtenu un score HPL de 561 Pflop/s.Quel est votre avis sur le sujet ?