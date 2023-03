Le système HPE Cray EX a une puissance de calcul continue de 375 pétaflops (HPL, High-Performance Linpack) dans sa configuration finale et constitue l'une des principales plateformes mondiales pour l'intelligence artificielle. Il utilise 100 % d'énergie hydraulique, et sa chaleur résiduelle représente jusqu'à 20 % des besoins annuels en chauffage urbain de la ville de Kajaani, en Finlande, où il est basé, ce qui permet de réduire annuellement de 12 400 tonnes les émissions de CO2.Les « Data Centre World Awards » récompensent l'excellence des personnes, de l'innovation et des opérations au sein de l'industrie des centres de données. La reconnaissance de LUMI démontre qu'il est un précurseur en matière d'opérations HPC durables à l'échelle mondiale.Les processeurs AMD EPYC et AMD Instinct équipent certains des serveurs x86 les plus économes en énergie du marché, offrant des performances exceptionnelles tout en contribuant à réduire la consommation d'énergie. L'objectif d'AMD est de multiplier par 30 l'efficacité énergétique des processeurs et accélérateurs AMD qui alimentent les serveurs pour le calcul intensif et l'apprentissage de l'IA entre 2020 et 2025, ce que l'entreprise est en passe de faire, grâce à une amélioration de 6,79x de l'efficacité énergétique par rapport à la référence de 2020.En outre, suite au lancement des nouveaux processeurs EPYC de quatrième génération d'AMD, les clients peuvent déployer des serveurs moins nombreux et plus puissants pour continuer à répondre à leurs besoins en matière de calcul. Ces processeurs hautement efficaces pour centres de données peuvent offrir jusqu'à 2,8 fois plus de performances que la concurrence, tout en consommant 54 % d'énergie en moins.Depuis plus de 50 ans, AMD propulse l’innovation dans les systèmes de calcul haute performance, le graphique et les technologies de visualisation. Des milliards d’individus, des multinationales du classement Fortune 500, et des centres de recherche scientifique de pointe à travers le monde, comptent quotidiennement sur les technologies AMD pour améliorer leur manière de vivre, travailler ou jouer.Source : AMD Qu'en pensez-vous ?