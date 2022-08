L'ordinateur quantique développé par Baidu, baptisé "Qianshi", est doté d'un processeur de 10 qubits, a indiqué Baidu dans un communiqué. La société basée à Pékin a également développé une puce quantique de 36 qubits, a-t-elle ajouté.Depuis des années, les gouvernements et les entreprises du monde entier vantent le potentiel de l'informatique quantique, une forme de calcul à grande vitesse à des températures extraordinairement basses qui permettra aux ordinateurs d'atteindre des vitesses de traitement sans précédent.Cependant, les applications réelles actuelles dans ce domaine sont encore très basiques et limitées à un petit groupe de clients précoces.Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont lancé des projets massivement financés dans le domaine de l'informatique quantique, dans l'espoir de prendre une longueur d'avance dans ce domaine, qui est souvent considéré comme l'une des pierres angulaires sur lesquelles sera déterminée la nouvelle suprématie mondiale.Selon le cabinet d'études IDC, les gouvernements et les entreprises du monde entier investiront environ 16,4 milliards de dollars dans le développement de l'informatique quantique d'ici à la fin 2027.Le géant américain de la technologie IBM a déclaré qu'il prévoyait de mettre au point un ordinateur quantique prêt à être commercialisé en 2025, avec un processeur de plus de 4 000 qubits. Jusqu'à présent, IBM a commercialisé des processeurs quantiques de 127 qubits.Google vise également à développer un ordinateur doté de 1 000 000 de qubits d'ici la fin de la décennie.Source : BaiduQu'en pensez-vous ?