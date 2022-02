Le nouveau système HPC sera disponible dans des configurations allant de 1 pétaflops à 1 exaflops pour la simulation numérique et jusqu'à 10 ExaFlops pour les applications d'IA. Les machines seront conçues et fabriquées en Europe dans l'usine d'Atos à Angers, en France.Le système supportera les architectures de processeurs et d'accélérateurs CPU et GPU d'AMD, Intel, Nvidia, et éventuellement le microprocesseur européen de SiPearl. Le nouveau système est prévu pour le quatrième trimestre 2022.Le XH3000 utilisera la solution de refroidissement liquide direct (DLC) d'Atos, qui, selon l'entreprise, fournira une puissance de refroidissement supérieure de plus de 50 % à celle des générations précédentes.", a déclaré Rodolphe Belmer, PDG d'Atos. "."", a déclaré Earl Joseph, PDG du groupe d'analystes de l'industrie du HPC Hyperion Research. "."Cette nouvelle intervient dans un contexte difficile pour Atos. La société a émis un certain nombre d'avertissements sur les bénéfices l'année dernière et a récemment annoncé une restructuration. La société se remodèle pour se concentrer sur trois lignes d'activité : Tech Foundations, qui "" et les unités de centres de données et d'hébergement ; Digital, qui comprendra le cloud ; et Big Data & Security (BDS), qui comprendra "", notamment la cybersécurité, le HPC et Edge.Le nouveau CEO Rodolphe Belmer a déclaré : "Source : AtosQue pensez-vous de ce nouveau supercalculateur d'Atos ?