l'unité de traitement vectoriel (VPU) d'EPAC, conçue par BSC et UNIZG, montre que l'utilisation d'architectures RISC-V à vecteur long pour le calcul haute performance est une approche viable, offrant de hautes performances avec un faible budget énergétique, et qu'elle peut être étendue à l'avenir. L'unité vectorielle est pilotée par le cœur RISC-V Avispado de Semidynamics, spécialisé dans les vecteurs, et par la technologie Gazzillion Misses pour un traitement économe en énergie ;

l'accélérateur de stencils et de tenseurs (STX), basé sur RISC-V, dédié et flexible, conçu par l'ETH Zurich et Fraunhofer, exploite les unités de traitement de stencils pour offrir une efficacité énergétique et une programmabilité exceptionnelles pour les charges de travail d'apprentissage automatique et de stencils ;

parallèlement, l'accélérateur à précision variable (VRP), conçu par le CEA, améliore l'efficacité et la fiabilité des applications scientifiques de calcul à haute performance, telles que les simulations multiphysiques ;

la puce de test EPAC comprend également de multiples banques distribuées de cache L2 partagé et de nœuds d'origine de cohérence (L2HN) conçus par FORTH et CHALMERS et optimisés pour les besoins en bande passante élevée des unités de traitement vectoriel tout en offrant une vue cohérente du système de mémoire qui facilite la programmabilité multi-cœur ;

toutes les unités de traitement et les banques L2HN partagées sont connectées via un NoC haute vitesse de manière modulaire, ce qui permet au système d'évoluer. la puce de test comprend également une technologie SERDES avancée pour une communication hors puce et inter-puces à très large bande passante. Le NoC et les SERDES ont été conçus par Extoll ;

le PCB (carte fille) permettant de tester la puce de test EPAC a été conçu et développé par E4 Computer Engineering. L'EPAC offre une programmabilité exceptionnelle, avec des codes génériques exécutés avec succès sur la puce de test avec des modifications minimales et un véhicule de développement logiciel pour aider les programmeurs. Il s'agit d'un véritable exemple de co-conception, avec un système d'intégration continue et une application rapide des améliorations en réponse au retour d'information.

« Chez SiPearl, nous sommes très fiers de donner vie au projet commun de l'Initiative européenne pour les processeurs. Nous avons travaillé dur en étroite collaboration avec les 28 partenaires de l'initiative - la communauté scientifique, les centres de supercalcul, les grands noms de l'industrie et les start-ups innovantes - qui sont nos parties prenantes, nos futurs utilisateurs et nos clients. Avec la sortie du processeur Rhea (, la première génération de l'implémentation du processeur universel (GPP) de l'EPI et de ses futurs dérivés), nous allons tous contribuer à assurer la souveraineté européenne dans les applications HPC telles que la médecine personnalisée, la modélisation du climat et la gestion de l'énergie », a déclaré Philippe Notton, fondateur et PDG de SiPearl.L'initiative européenne pour les processeurs (EPI) est un projet regroupant 28 partenaires de 10 pays européens visant à rendre l'UE indépendante en matière de technologies et d'infrastructures de puces de calcul haute performance (HPC), est fière de présenter les principaux résultats obtenus lors de la première phase (2018-2021). Atos, leader mondial de la transformation numérique, de la cybersécurité, du cloud et du calcul intensif, est le partenaire principal du volet processeur universel (GPP). Avec SiPearl, la société qui commercialise le processeur européen haute performance et basse consommation, et d'autres partenaires de l'EPI, ils ont défini les spécifications architecturales de Rhea, la première génération de l'implémentation du processeur polyvalent (GPP) de l'EPI et de ses futurs dérivés.Avec 29 cœurs RISC-V, l'architecture Arm Neoverse V1 utilisée par SiPearl pour concevoir Rhea offrira une solution efficace, évolutive et personnalisable pour les applications HPC. Les décisions architecturales ont été prises selon une méthodologie de co-conception et en analysant les performances des blocs de propriété intellectuelle avancés. SiPearl a également optimisé un réseau sur puce (NoC) évolutif permettant des transferts de données à haute fréquence et à large bande passante entre les cœurs, les accélérateurs, les entrées/sorties (IO) et les ressources de mémoire partagée.Pour permettre un développement logiciel précoce et une estimation des performances du processeur EPI alors que le GPP était encore au stade de la mise en œuvre, un prototype virtuel de GPP a été conçu et utilisé.« Nous sommes fiers d'avoir réussi à concevoir un puissant GPP en exploitant des technologies de pointe et des IPs construites et déployées exclusivement par des universités et des leaders industriels européens. Nous sommes convaincus que nous démontrerons bientôt le rôle instrumental de ce GPP dans la mise en place d'une machine de calcul escale européenne, la prochaine percée dans le domaine du HPC que le monde attend », a déclaré Emmanuel Ego (Atos), Stream Leader.Les contrôleurs de mémoire sont l'une des IP les plus critiques en ce qui concerne les performances des GPP. Pour aider à évaluer les choix architecturaux, le CEA a développé une plateforme de simulation complète avec des instruments spécifiques pour analyser l'efficacité du contrôleur dans le pilotage des mémoires HBM2E à large bande passante. La plateforme permet une analyse efficace de l'interface du dispositif de mémoire grâce au décodage et au suivi de toutes les commandes et données de la mémoire. Le sous-système HBM2E a été simulé avec de multiples modèles aléatoires et directifs ciblant différentes formes de trafic et impliquant toutes les caractéristiques du contrôleur dans le maintien de l'efficacité de HBM2E.Un certain nombre de fonctions de sécurité embarquées de pointe et de technologies clés ont également été conçues dans ce domaine. Il s'agit notamment de l'IP de sécurité autonome du système de gestion de la sécurité (SMS) développé par ProvenRun, qui fournit une IP de sécurité souveraine, certifiée selon des critères communs, pour les processeurs HPC et périphériques.Pour renforcer encore la sécurité, l'Université de Pise a fourni un ensemble d'IP cryptographiques, appelé, intégré dans le GPP Rhea de SiPearl. Il s'agit d'un module de sécurité matériel doté de services de sécurité complets pour la cryptographie symétrique (AES avec 9 modes de chiffrement), asymétrique (ECC, ECDSA, ECIES, ECDH) et de hachage (SHA2/SHA3) haut de gamme, offrant plusieurs ordres de grandeur d'augmentation du débit et de réduction du coût énergétique par rapport à une solution logicielle.La Crypto Tile comprend également un stockage sécurisé des clés et une configuration IP sécurisée, une protection contre les attaques par canal latéral, une véritable génération de nombres aléatoires (TRNG) sur puce, la prise en charge des pilotes du noyau Linux, des longueurs de clés extrêmes pour des niveaux de sécurité maximaux et un débit de (dé)chiffrement à grande vitesse grâce à l'interface AXI4 vers le DMA et les cœurs programmables Arm ou RISC-V. La prise en charge de la cryptographie post-quantique est également assurée grâce à l'implémentation en temps réel d'algorithmes Lattice tels que les cristaux Kyber et Dilithium.Étant donné l'importance de réduire l'empreinte carbone des systèmes de calcul de la future génération et de permettre des capacités de calcul plus élevées dans l'électronique à l'échelle post-Dennard, le calcul économe en énergie a été un élément clé de l'EPI dès le départ. À cette fin, un contrôleur de puissance open-source basé sur RISC-V a été conçu par l'Université de Bologne et l'ETH Zurich et intégré au processeur Rhea, exploitant des algorithmes de contrôle et d'intelligence artificielle (IA) avancés pour la gestion de l'énergie des systèmes sur puce (SoC) à grande échelle.En outre, en s'appuyant sur la technologie de STMicroelectronics en matière de solutions d'alimentation, Atos et E4 Computer Engineering ont conçu et fabriqué la plate-forme de référence de régulation et de gestion de la tension pour tester le contrôleur de gestion de la carte (mappé à l'intérieur d'un réseau de portes programmables par l'utilisateur, ou FPGA).Le projet EPI GPP a atteint le statut d'achèvement du niveau de transfert de registre (RTL) à la suite de la première phase du projet EPI. La mise en œuvre de la conception complète Rhea est actuellement au stade de la validation à l'aide d'émulations. Le principal résultat des activités liées au processeur polyvalent de la première phase d'EPI, le processeur Rhea, sera déterminant pour le lancement des superordinateurs exascale européens en 2023.Le flux d'accélérateurs d'EPI a pour objectif de fournir une accélération économe en énergie pour les charges de travail de calcul intensif et d'intelligence artificielle. Avec la preuve de concept de la puce d'essai European Processor Accelerator (EPAC), l'IMA a démontré qu'il est possible de créer une conception exclusivement européenne, tandis que l'utilisation d'architectures de jeu d'instructions (ISA) open-source garantit l'absence de licences propriétaires et de restrictions à l'exportation.Cette filière a pleinement adopté la philosophie du logiciel libre, qui consiste à donner et à recevoir, en contribuant à l'expansion de l'écosystème RISC-V et en enrichissant la base de données du compilateur LLVM. Les systèmes EPAC et les véhicules de développement de logiciels FPGA utilisent pleinement le système d'exploitation Linux et contribuent à la communauté avec des correctifs, des pilotes de périphériques et des fonctionnalités supplémentaires pour des progiciels HPC open-source populaires tels que OpenMP et MPI. En outre, certaines parties du matériel, comme le STX (accélérateur de stencil/tensor), ont été développées selon une approche open source sous licence permissive autour de la plate-forme PULP."Le volet accélérateur de l'EPI a prouvé avec force que l'approche vectorielle RISC-V a le potentiel de transformer le secteur du calcul intensif, avec des architectures conçues en Europe capables de fournir de hautes performances avec un faible budget énergétique", a commenté Jesús Labarta (Barcelona Supercomputing Center), responsable du volet. "Ce travail incarne également les traditions européennes de science ouverte et de collaboration. Des partenaires de toute l'Europe ont uni leurs forces pour créer quelque chose qu'aucune organisation n'aurait pu réaliser seule. En travaillant avec des technologies et des projets open-source, le courant EPAC a contribué à étendre l'écosystème RISC-V, rendant cette technologie viable pour un nombre croissant d'applications à l'avenir."L'objectif d'EPAC est de fournir une preuve de concept pour les architectures vectorielles RISC-V de conception européenne pour l'accélération du calcul intensif. Une série de technologies a été développée à cette fin :« J'ai été ravi de reprendre la gestion d'un courant réussi, à mi-parcours du projet, qui a été en mesure de fournir un très haut niveau de co-conception, un ensemble complet de benchmarks, et des plateformes de simulation utiles qui ont permis au projet d'envisager l'architecture du processeur, la gestion efficace de l'énergie, et de commencer à fournir des bibliothèques adaptées au nouveau système. Je tiens à remercier Romain Dolbeau, qui a lancé le projet, ainsi que tous les chefs de projet et les équipes pour leur passion et leur esprit de collaboration », a déclaré Jean-François Blanc (Atos), chef du groupe de travail.Source : EPI Quel est votre avis sur le sujet ?