Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé la conclusion d’un contrat de plus de 160 millions de dollars avec European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) pour construire un des supercalculateurs les plus rapides au monde qui sera installé en Finlande. Le nouveau supercalculateur, que l'EC EuroHPC appelle « LUMI », permettra aux chercheurs européens et aux organisations privées et publiques de faire progresser considérablement la R&D et de stimuler l'innovation dans des domaines tels que les services de santé, les prévisions météorologiques et les dispositifs d'IA.



Le supercalculateur LUMI d’EuroHPC est décrit comme un système « pré-exascale » et aura une performance théorique de pointe de plus de 550 pétaflops, ce qui équivaut à la performance de 1,5 million d'ordinateurs portables réunis.



En outre, grâce à sa collaboration avec EuroHPC JU, HPE développe les ressources de calcul hautes performances (HPC) afin d'accélérer la feuille de route européenne pour parvenir à l’échelle exascale, qui est la prochaine étape importante dans le domaine du HPC et qui offrira des performances 5 à 10 fois plus rapides que les systèmes actuels.



" Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour LUMI et d'utiliser nos technologies exascale pour construire l'un des supercalculateurs les plus rapides de la planète ", commente Peter Ungaro, vice-président et directeur général de la division High Performance Computing (HPC) et Mission Critical Solutions (MCS) de HPE. " Nous nous engageons à soutenir European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) afin de saisir les opportunités des supercalculateurs de la prochaine génération pour soutenir la recherche scientifique, accompagner l'innovation et débloquer la croissance économique. Nous sommes ravis de collaborer avec EuroHPC JU et, grâce à notre partenariat avec AMD, de tirer le meilleur parti de nos possibilités en matière de calcul, de réseaux haute performance, de stockage et de logiciels pour contribuer à améliorer la façon dont les gens vivent et travaillent ".





HPE fournit à l'Europe l'un des supercalculateurs pré-exascales les plus rapides au monde



LUMI d’EuroHPC JU sera équipé de supercalculateurs HPE Cray EX dotés de processeurs AMD de nouvelle génération EPYC™ et de GPU Instinct AMD™ pour offrir des performances sans précédent et des capacités de deep learning afin de faire progresser la conception de modèles, de simulations, d'analyses et de charges de travail en IA pour résoudre des recherches complexes.



LUMI d’EuroHPC JU sera hébergé au CSC - IT Center for Science à Kajaani, en Finlande. Dans le cadre d’un consortium, dix pays européens l’utiliseront : la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Pologne, la Suède et la Suisse. Le nouveau système sera disponible à la mi-2021.



« Lorsqu’il sera opérationnel, le supercalculateur LUMI sera l'un des supercalculateurs les plus compétitifs et les plus écologiques au monde », déclare Anders Dam Jensen, directeur exécutif d’EuroHPC Joint Undertaking. « Ce système de référence aidera les chercheurs, l'industrie et le secteur public européens à comprendre et à relever des défis complexes en les transformant en opportunités d'innovation dans des secteurs tels que la santé, les prévisions météorologiques ou l'aménagement urbain et rural ».



« En s’associant à HPE, AMD aide à faire progresser la recherche scientifique en matière d'intelligence artificielle, de prévisions météorologiques, de découvertes pharmaceutiques… », commente Forrest Norrod, vice-président senior et directeur général du groupe des centres de données et des systèmes intégrés d'AMD. « Nos CPU AMD EPYC et GPU AMD Instinct de nouvelle génération, associés aux technologies de supercalcul uniques de HPE, alimentent de nouvelles capacités de calcul haute performance, et nous sommes ravis d’aider la recherche européenne »



HPE permet à l'Europe d'accélérer la mise en place du calcul à l'échelle



HPE fournit de puissantes technologies de supercalcul et d'IA pour faire avancer la mission d’EuroHPC JU en choisissant la nouvelle génération de supercalculateurs, avec des systèmes pré-exascale et exascale. Après le projet du système Euro_I4TI pour le IT4Innovations National Supercomputing Center à Ostrava (le supercalculateur le plus puissant de la République tchèque) LUMI d'EuroHPC JU est deuxième projet européen de HPE.



En fabriquant des supercalculateurs HPE Cray EX refroidis par liquide et des systèmes HPE Apollo depuis son usine à Kutná Hora en République tchèque, HPE renforce également sa chaîne de production de supercalculateurs en Europe. En outre, HPE va mettre en place un « centre d'excellence » en Europe afin de fournir des outils et une expertise en R&D pour développer et tester des applications, des programmes, des processeurs et d'autres solutions nécessaires à la mise en place d'un programme de préparation à l'exascale.



Grâce à l'investissement de ces systèmes et technologies, EuroHPC JU soutient la R&D et l'innovation pour faire progresser la science, stimule la compétitivité industrielle et cherche à assurer la souveraineté technologique de l'Europe.



HPE fournit à LUMI d'EuroHPC JU des solutions de supercalcul et d'IA de bout en bout



LUMI d'EuroHPC JU sera construit à l'aide de super-ordinateurs HPE Cray EX, qui seront également utilisés dans les trois prochains systèmes exascale du ministère américain de l'énergie : Aurora au Laboratoire national d'Argonne, Frontier au Laboratoire national d'Oak Ridge, et El Capitan au Laboratoire national de Lawrence Livermore. Les supercalculateurs HPE Cray EX intégreront les technologies de calcul, de stockage, de réseau et de refroidissement spécialement conçues pour l'ère de l'exascale, pour alimenter LUMI :



Une puissance de calcul avec des capacités d'IA ciblées utilisant les processeurs AMD de nouvelle génération EPYC™ et les GPU Instinct AMD™

Stockage étendu pour supporter des charges de travail complexes en matière de modélisation, de simulation et d'IA grâce au système de stockage Cray ClusterStor E1000 de HPE





Stockage étendu pour supporter des charges de travail complexes en matière de modélisation, de simulation et d'IA grâce au système de stockage Cray ClusterStor E1000 de HPE HPE Slingshot pour une mise en réseau HPC spécifique afin de répondre aux demandes de vitesse élevée et de contrôle de l'encombrement pour les charges de travail à forte intensité de données





Des fonctionnalités avancées de refroidissement direct par liquide pour les systèmes à grande échelle afin de rendre plus efficace l'utilisation d'électricité et d'eau pour faire fonctionner le système







A propos de Hewlett Packard Enterprise



Hewlett Packard Enterprise est une entreprise mondiale proposant des plateformes allant de la périphérie du réseau au cloud (« Edge to Cloud »), sous forme de service, pour aider ses clients à obtenir plus rapidement des résultats en libérant partout la valeur de toutes leurs données. S’appuyant sur des décennies consacrées à réinventer le futur et à innover afin de faire progresser nos modes de vie et de travail, HPE commercialise des technologies innovantes, ouvertes et intelligentes, offrant une expérience homogène dans tous les environnements cloud et périphériques, pour permettre à ses clients de développer de nouveaux modèles économiques et modes d’engagement et d’améliorer leur performance opérationnelle.



