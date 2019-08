1 0

Ca fait quelques mois que je joue avec Julia, et je n'ai pas eu trop de mal à atteindre des performances comparables au C++ dans mes applications typiques (alors que dans d'autres langages évalués, je n'y suis jamais arrivé, ce qui était éliminatoire).Même si je ne suis pas encore prêt à l'utiliser pour des applications pérennes, globalement les caractéristiques techniques et performances sont bonnes pour mes applications scientifiques, donc je continue à investir sur ce langage.Dans le détail : pour la gestion de la mémoire, je ne suis pas vraiment adepte des ramasse-miettes automatiques, mais pour l'instant, sur de petites applications, cette caractéristique ne m'a pas trop gêné.