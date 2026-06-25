La Chine reprend la première place du dernier classement des supercalculateurs : LineShine a devancé le système américain El Capitan et a dépassé pour la première fois les 2 exaflops, sans recourir à des GPU

LineShine fait son entrée à la première place alors que le classement TOP500 entre dans une nouvelle ère mondiale de lexascale



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Le Centre national de supercalcul de Shenzhen (NSCS) a été agréé par le ministère des Sciences et de la Technologie en mai 2009 comme lun des premiers centres nationaux de supercalcul de Chine dans la région centre-sud. Il sagit du deuxième centre national de supercalcul après celui de Tianjin et il abrite la deuxième machine la plus rapide de Chine, et la troisième au monde. Située dans la Cité internationale des sciences et de léducation du lac Xili, la phase I du SSC sétend sur 43 400 mètres carrés et est équipée dun système de supercalculateur de classe mondiale. En mai 2010, le supercalculateur Nebulae de Shenzhen sest classé deuxième sur la liste des 500 supercalculateurs les plus puissants, derrière le supercalculateur Cray du Laboratoire national dOak Ridge, dans le Tennessee.La phase II est située dans la Cité scientifique de Guangming. Elle sétend sur un terrain de 46 000 mètres carrés, présente une surface de construction totale de 116 800 mètres carrés. Cette phase vise à accroître la capacité de calcul tout en intégrant des principes de conception durable. Le centre abrite un supercalculateur de niveau 2E et fonctionne en tandem avec la phase I pour fournir des services de calcul scientifique à grande échelle, de calcul industriel, de traitement du big data et de supercalcul intelligent.Récemment, la Chine a reconquis le titre de supercalculateur le plus rapide au monde pour la première fois depuis 2017, selon le dernier classement TOP500 publié lors de la Conférence internationale sur le calcul intensif à Hambourg, en Allemagne. LineShine, construit par le Centre national de supercalcul de Shenzhen, a atteint une performance de 2,198 exaflops  soit près de 2,2 quintillions de calculs par seconde , surpassant ainsi lancien champion, El Capitan, du Laboratoire national Lawrence Livermore en Californie, qui avait atteint 1,809 exaflops.Il sagit également du premier supercalculateur à dépasser les deux exaflops en utilisant uniquement des processeurs centraux (CPU), sans recourir aux processeurs graphiques (GPU) qui équipent la plupart des supercalculateurs de pointe actuels. «», a déclaré Jack Dongarra, cofondateur du TOP500 et lauréat du prix Turing.La plupart des systèmes exascale, y compris El Capitan, dépendent fortement des GPU, qui excellent dans le traitement simultané dun grand nombre de calculs. Ces puces sont devenues un enjeu central des efforts américains visant à freiner les avancées de la Chine en matière dIA et de supercalcul. «», a déclaré Dongarra.Sexprimant lors de la conférence à Hambourg, Lu Yutong, conceptrice en chef de LineShine, a expliqué que le système avait abandonné larchitecture CPU-GPU conventionnelle. Il sappuie plutôt sur des processeurs développés localement, dotés dune accélération IA intégrée, dune mémoire haute vitesse, dun réseau dinterconnexion propriétaire et dune technologie de refroidissement par liquide. Cette conception visait à prendre en charge à la fois les simulations scientifiques traditionnelles et les charges de travail liées à lIA, tout en améliorant lefficacité énergétique, a-t-elle précisé.Huang Xiaohui, directeur adjoint du centre, a déclaré en avril que LineShine avait atteint une indépendance totale sur lensemble de la pile technologique, du matériel sous-jacent aux logiciels de base. Vers la fin de 2025, le système a achevé son déploiement et sa mise en service, avec des performances soutenues dépassant les deux exaflops, a indiqué Huang.Depuis sa mise en service, LineShine a déjà pris en charge des applications allant de la modélisation climatique et des simulations dingénierie à la découverte de médicaments, en passant par les neurosciences et lIA, selon le centre. «», a déclaré le centre sur son compte WeChat officiel.Le précédent champion chinois du classement TOP500 était Sunway TaihuLight, qui avait fait son entrée à la première place en 2016 et avait conservé ce titre en 2017, avant dêtre détrôné par le système américain Summit en 2018. Au cours des années qui ont suivi, la présence de la Chine dans ce classement est devenue de plus en plus opaque. Face aux restrictions américaines à lexportation et aux inquiétudes croissantes concernant les contrôles technologiques, les principaux supercalculateurs chinois ont cessé de communiquer leurs résultats aux tests de performance du classement TOP500.Selon un rapport, LineShine a été développé sans financement public, ce qui a permis à ses concepteurs de soumettre le système au classement TOP500 cette année. LineShine est désormais en tête dun groupe de plus en plus nombreux de machines exascale. Le dernier classement TOP500 comprend cinq systèmes dépassant le seuil de lexascale, avec Frontier et Aurora aux États-Unis et Jupiter Booster en Allemagne qui complètent le top 5.Voici l'annonce :La 67e édition du classement TOP500 des supercalculateurs les plus puissants au monde a été dévoilée aujourdhui lors de la conférence ISC 2026 à Hambourg, en Allemagne. LineShine, un système jusqualors absent du classement et installé en Chine, fait son entrée à la première place, détrônant El Capitan au rang de supercalculateur le plus puissant au monde selon le benchmark High Performance Linpack (HPL). Ce nouveau classement reflète également la solidité des capacités exascale aux États-Unis et en Europe, larrivée dun nouveau venu dans le parc HPC italien, ainsi quun leadership inchangé en tête du classement Green500 consacré à lefficacité énergétique.LineShine a atteint 2,198 exaflops/s au test HPL  soit environ 80 % de son pic théorique de 2,736 exaflops/s , ce qui en fait le premier système du TOP500 à dépasser les deux exaflops de performance soutenue en double précision en utilisant uniquement des processeurs. Installé au Centre national de supercalcul de Shenzhen (NSCS) et construit par le Centre de cloud computing de Shenzhen, le système repose sur un processeur chinois sur mesure et la plateforme « LingKun » : 13,79 millions de curs répartis sur des processeurs LX2 de 304 curs cadencés à 1,55 GHz, reliés par linterconnexion propriétaire LingQi et fonctionnant sous le système dexploitation Kylin. LineShine consomme environ 42,2 mégawatts, soit un rendement de 52,07 gigaflops/watt. Son entrée dans le classement marque la première fois depuis 2017 quun système chinois arrive en tête du TOP500, et il prend également la première place du classement HPCG avec 22,00 HPCG-pétaflops/s. Sur le benchmark HPL-MxP en précision mixte, LineShine a atteint 7,92 exaflops/s, se classant ainsi en quatrième position, avec un gain de vitesse relativement modeste de 3,6 fois par rapport à son score HPL, ce qui suggère une conception reposant uniquement sur le processeur, sans accélérateurs dédiés à la basse précision.Lentrée en scène de LineShine porte à cinq le nombre de systèmes atteignant de manière soutenue plus dun exaflop/s sur HPL (contre quatre auparavant) et, pour la première fois, place simultanément des systèmes exascale en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.El Capitan, au Laboratoire national Lawrence Livermore, recule à la 2e place mais reste inchangé avec 1,809 exaflops/s, 11,34 millions de curs et 60,94 gigaflops/watt. Il repose sur larchitecture HPE Cray EX255a, équipée de processeurs AMD EPYC de 4e génération et daccélérateurs AMD Instinct MI300A. Frontier, situé au Laboratoire national dOak Ridge, passe à la 3e place avec 1,353 exaflops/s, tandis quAurora, au Laboratoire national dArgonne, conserve la 4e place avec 1,012 exaflops/s. Le JUPITER Booster, exploité par le Centre de supercalcul de Jülich dans le cadre de lentreprise commune EuroHPC, se hisse à la 5e place avec exactement 1,000 exaflop/s, restant ainsi le seul système européen à dépasser le seuil de lexascale dans le classement HPL.Le nouveau système HPC7 dEni S.p.A. fait son entrée dans le classement directement à la 6e place avec 571,5 pétaflops/s. Construit sur la même architecture HPE Cray EX255a / AMD Instinct MI300A quEl Capitan, il devient la machine la plus puissante du parc HPC dEni, aux côtés de son système HPC6 existant. Le système Eagle de Microsoft, basé sur Azure, recule à la 7e place avec 561,2 pétaflops/s, suivi par le HPC6 à la 8e place (477,9 pétaflops/s). Le système japonais Fugaku occupe la 9e place avec 442 pétaflops/s, tandis que le système suisse Alps complète le Top 10 à la 10e place avec 434,9 pétaflops/s. Le LUMI finlandais et le Leonardo italien, respectivement 9e et 10e lors de la dernière édition, se classent juste en dehors du nouveau Top 10, aux 11e et 12e places.Le Top 10 de juin 2026 illustre un degré inhabituellement élevé de diversité architecturale, reflétant la nature de plus en plus hétérogène du calcul haute performance. Ces systèmes vont des architectures chinoises sur mesure (processeurs LingKun et interconnexion LingQi de LineShine) aux systèmes basés sur AMD, dont les performances vont de lexascale (El Capitan et Frontier) à des niveaux inférieurs à lexaflop (HPC7 et HPC6), en passant par une conception exascale basée sur Intel (Aurora), larchitecture NVIDIA Grace Hopper (JUPITER Booster et Alps), le système Eagle de Microsoft basé sur le cloud, qui combine des processeurs Intel Xeon et des accélérateurs NVIDIA H100, ainsi que le système japonais Fugaku, unique en son genre, construit autour des processeurs Arm A64FX de Fujitsu. Cette liste montre quil nexiste pas de voie technologique unique et dominante vers le calcul de pointe ; au contraire, les fournisseurs explorent diverses approches basées sur des CPU, GPU, APU et accélérateurs sur mesure, associées à différentes architectures dinterconnexion et de système.En ce qui concerne la représentation des fournisseurs, HPE est lintégrateur de systèmes dominant, fournissant six des dix systèmes (El Capitan, Frontier, Aurora, HPC7, HPC6 et Alps) ; Aurora fonctionne sur la plateforme HPE Cray EX, mais est attribué à Intel en tant que maître duvre. Du côté des processeurs, cest AMD qui affiche la présence la plus marquée, équipant directement quatre systèmes (El Capitan, Frontier, HPC7 et HPC6) et contribuant à plus de 40 % des performances combinées du Top 10 HPL. La technologie NVIDIA est présente dans trois systèmes (JUPITER Booster, Eagle et Alps), tandis quIntel est représenté à la fois en tant que fournisseur de plate-forme complète (Aurora) et via les processeurs Xeon dans Eagle. Eviden/Bull fournit la plateforme BullSequana XH3000 sur laquelle repose JUPITER Booster, Fujitsu reste représenté via Fugaku, et le Centre de supercalcul de Shenzhen, en Chine, fait son entrée dans le Top 10 avec le système LineShine conçu sur mesure, illustrant ainsi lémergence dune nouvelle architecture exascale locale. Dans lensemble, le Top 10 reflète un paysage concurrentiel dominé par lexpertise dHPE en matière dintégration, la position solide dAMD dans le calcul exascale, linfluence croissante de NVIDIA grâce à ses accélérateurs orientés IA, ainsi que linnovation continue issue des programmes nationaux de calcul en Chine, au Japon, en Europe et aux États-Unis.Dans le benchmark HPCG, qui mesure les performances sur des modèles dapplications réelles à forte intensité de données plutôt que le débit brut en virgule flottante, LineShine prend la première place avec 22,00 HPCG-pétaflops/s, devant El Capitan (17,41) et Fugaku, désormais troisième (16,00). Frontier occupe la quatrième place (14,05), le nouveau système HPC7 dEni la cinquième (5,95) et Aurora complète le top 6 (5,61). JUPITER Booster na pas encore communiqué de résultat HPCG.Dans le benchmark HPL-MxP, qui mesure les performances en précision mixte, El Capitan reste le système n° 1 avec 16,7 exaflops/s, soit un gain de vitesse de 9,2 fois par rapport à son score HPL standard. Aurora occupe la deuxième place (11,6 exaflops/s, gain de vitesse de 11,5 fois) et Frontier la troisième (11,4 exaflops/s, 8,4 fois), tandis que LineShine fait son entrée en quatrième position avec 7,92 exaflops/s et un gain de vitesse plus modeste de 3,6 fois, ce qui correspond à sa conception exclusivement basée sur des processeurs. Plus bas dans le classement, le système CHIE-4 de SoftBank a enregistré la plus forte progression du classement, avec un gain de 24,4 fois par rapport à son score HPL standard.Le classement en matière defficacité énergétique reste inchangé par rapport à la liste précédente. KAIROS, au CALMIP / Université de Toulouse-CNRS en France, occupe à nouveau la première place du Green500 avec 73,28 gigaflops/watt (3,046 pétaflops/s sur HPL), suivi de ROMEO-2025 au Centre HPC ROMEO - Champagne-Ardenne, en France (70,91 gigaflops/watt, 9,863 pétaflops/s) et lextension GPU Levante au DKRZ en Allemagne (69,43 gigaflops/watt, 6,747 pétaflops/s). Ces trois systèmes partagent une architecture BullSequana XH3000 identique, reposant sur des superpuces Grace Hopper et une interconnexion NVIDIA InfiniBand NDR200 Quad-Rail ; leur classement reflète la taille des systèmes, car les installations plus petites dotées dune technologie identique devancent systématiquement les plus grandes en termes defficacité.Dans lensemble, ce nouveau classement illustre un paysage du calcul haute performance plus diversifié que jamais, tant sur le plan géographique quarchitectural  allant des puces nationales sur mesure aux systèmes du Département américain de lÉnergie accélérés par GPU, en passant par linfrastructure informatique souveraine européenne.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?