QuEra passe de l'expérimentation quantique à la réalité des 100 qubits logiques

D'un côté, IBM Quantum met à disposition des développeurs des processeurs quantiques supraconducteurs, formant des outils puissants pour résoudre des problèmes complexes. Ces ordinateurs quantiques, basés sur des qubits, se distinguent des machines classiques en exploitant les principes de la physique quantique pour aborder des problèmes difficiles, notamment la simulation moléculaire. Les ordinateurs classiques, bien que performants, peinent à résoudre des problèmes complexes comportant de nombreuses variables interagissant de manière compliquée.IBM Quantum progresse dans le développement de processeurs quantiques de plus en plus puissants, ouvrant la voie à des avancées dans des domaines tels que la médecine et la conception de semi-conducteurs. Les qubits, utilisant des supraconducteurs refroidis à des températures extrêmement basses, exploitent des propriétés telles que la superposition, l'intrication et les interférences pour réaliser des calculs quantiques complexes. En résumé, les ordinateurs quantiques d'IBM offrent une nouvelle approche révolutionnaire pour résoudre des problèmes complexes en exploitant les principes de la physique quantique.D'un autre côté, Quera, utilisant des qubits basés sur des atomes neutres, vise à atteindre plus de 10 000 qubits d'ici 2026, offrant des systèmes de correction d'erreur robustes. Cependant, des défis persistent, notamment l'augmentation de la puissance laser nécessaire et la nécessité de déplacer rapidement des milliers d'atomes. Malgré ces défis, Quera affiche une feuille de route logique, avec des démonstrations prévues pour divers types d'opérations en 2024 et 2025, et envisage d'offrir une machine utilisant jusqu'à 100 qubits logiques d'ici 2026, ouvrant la voie à des applications utiles en informatique quantique.Les qubits actuels, quelle que soit leur conception, sont sujets à des erreurs lors des mesures, des opérations ou même lorsqu'ils sont simplement posés. Bien qu'il soit possible d'améliorer ces taux d'erreur pour effectuer des calculs simples, la plupart des spécialistes sont sceptiques quant à la possibilité de réduire suffisamment ces taux pour effectuer les calculs élaborés nécessitant des qubits corrigés des erreurs.Les qubits à correction d'erreur répartissent les bits d'information quantique sur plusieurs qubits matériels, nécessitant une douzaine ou plus de qubits matériels pour fonctionner suffisamment bien. Quera et d'autres entreprises ont opté pour des qubits basés sur des atomes neutres, maintenus dans des pièges formés par des faisceaux laser, présentant des avantages tels que l'absence de variations d'un appareil à l'autre et une compacité remarquable. Le laboratoire de Harvard, où a été développée la technologie de Quera, a franchi une étape clé vers la correction d'erreurs, créant des qubits logiques à partir d'atomes, et prévoit des démonstrations d'autres types d'opérations en 2024 et 2025.Quera projette d'augmenter rapidement le nombre de qubits, visant plus de 3 000 qubits en 2025 et plus de 10 000 en 2026. Ce plan, bien qu'optimiste, reflète les progrès constants de l'informatique quantique. Quera pourrait être confrontée à des défis, mais l'avancement global du domaine semble rendre les qubits logiques de plus en plus concrets.Nate Gemelke, cofondateur et directeur technique de QuEra, a déclaré dans l'annonce officielle : « Dans quelques années, le nombre de qubits physiques sera moins important pour les clients, et l'accent sera mis sur les qubits logiques à correction d'erreur. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans cette transition critique de l'expérimentation quantique à la véritable valeur de l'informatique quantique ».Selon QuEra, cette feuille de route ambitieuse est une preuve supplémentaire de ses progrès rapides et de l'émergence des qubits à base d'atomes neutres comme l'un des principaux candidats parmi les différentes modalités de qubits. IBM, Rigetti et Google, par exemple, travaillent sur des qubits supraconducteurs. IonQ et Quantinuum s'intéressent aux qubits à base d'ions piégés. PsiQuantum se concentre sur le QC basé sur la photonique. Selon l'entreprise, le fait d'atteindre la barre des 100 qubits logiques changera la donne, car les premiers utilisateurs pourront cesser de penser au nombre de qubits et se concentrer sur le développement d'applications qui sont actuellement hors de portée de la simulation de qubits sur des ordinateurs classiques.Lors d'un briefing avec HPCwire, Alex Kessling, PDG de QuEra, a déclaré : « L'importance de ces 100 qubits logiques est double. Nous en serons au point où il sera possible d'exécuter des algorithmes sophistiqués qui utiliseront en fait l'ensemble des 100 qubits logiques. Il ne s'agit donc pas seulement du nombre de qubits logiques, mais aussi de la profondeur des algorithmes qui peuvent être exécutés, ce qui n'aurait pas été possible avec un système plus petit. Nous en sommes vraiment au point où nous ne pouvons pas prédire classiquement (par une simulation classique) quel sera le résultat de l'algorithme. »« Et surtout, ce sera la première fois que nous ne pourrons pas prédire le résultat, mais que nous pourrons certifier que le résultat est correct, qu'il n'y a pas d'erreurs introduites tout au long du calcul, ce qui est en grande partie ce qui limite l'ère NISQ (noisy intermediate scale quantum computing) dans laquelle nous nous trouvons. Nous disposerons de nouvelles capacités de calcul que nous n'avons jamais eues auparavant dans l'histoire, et il y a certains problèmes pour lesquels elles sont naturellement adaptées. Je pense que c'est là que nous en sommes en chimie, dans les matériaux et dans d'autres domaines similaires. C'est là que je pense que nous allons commencer à voir les premiers utilisateurs réels ».L'annonce de la start-up Quera, affirmant surpasser IBM dans le domaine de la correction d'erreurs en informatique quantique, est audacieuse et suscite un intérêt particulier dans le secteur. Cependant, une certaine prudence et évaluation critique sont nécessaires avant d'accepter ces revendications avec certitude.D'abord, la déclaration selon laquelle Quera « surpasse » IBM doit être examinée de près. Les avancées technologiques en informatique quantique sont complexes, et une simple démonstration de suivi des erreurs peut ne pas suffire à établir une supériorité globale. Des facteurs tels que la stabilité à long terme, la scalabilité et la robustesse du système doivent être pris en compte.De plus, le calendrier ambitieux de Quera pour intégrer la correction d'erreurs d'ici deux ans, permettant des calculs utiles dès 2026, soulève des questions quant à la faisabilité et à la maturité technologique de leur approche. La correction d'erreurs en informatique quantique est un défi complexe, et même des entreprises établies comme IBM font face à des obstacles significatifs. Les délais serrés imposés par Quera peuvent susciter des interrogations sur la qualité et la fiabilité de leur solution.Comparer les plans de Quera avec ceux d'IBM nécessite une évaluation minutieuse des technologies spécifiques mises en œuvre par chaque entreprise. Les détails sur la démonstration de suivi des erreurs et la méthode de correction proposée par Quera devraient être examinés de près pour comprendre pleinement la portée de leurs prétentions.Bien que l'annonce de Quera soit prometteuse et puisse indiquer des avancées significatives dans le domaine de la correction d'erreurs en informatique quantique, elle devrait être accueillie avec une dose de scepticisme jusqu'à ce que des preuves tangibles et des évaluations indépendantes puissent confirmer sa validité. L'informatique quantique est un domaine en évolution rapide, et les résultats concrets sont essentiels pour établir la crédibilité des proclamations audacieuses.Source : QueraQuel est votre avis sur le sujet ?En quoi la solution de correction d'erreurs de Quera se distingue-t-elle de celle d'IBM, notamment en termes de stabilité à long terme, de scalabilité et de robustesse du système ?