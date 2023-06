Last week, Iranian Rear Admiral Habibollah Sayyari announced Iran had built a breakthrough quantum processor that can detect surface vessels using quantum algorithms.



You too can get this "quantum processor" for the low price of $589 on Amazon! pic.twitter.com/1WOAM8MTRe — Gabriel Noronha (@GLNoronha) June 8, 2023

La semaine dernière, l'armée iranienne a dévoilé ce qu'elle a appelé "le premier produit de l'algorithme de traitement quantique" de l'université navale Imam Khomeini de Nowshahr. Il s'agit d'une carte d'électronique scellée sous verre qui ne mesure que quelques centimètres de côté et présente un magnifique circuit radial. Selon plusieurs agences de presse iraniennes liées à l'État, l'ordinateur aidera l'Iran à détecter les perturbations à la surface de l'eau à l'aide d'algorithmes. Le contre-amiral iranien Habibollah Sayyari a montré la carte au cours de la cérémonie et a évoqué les récentes percées de l'Iran dans le domaine de la technologie quantique.Mais cette communication n'a pas tardé à être tournée en dérision sur Internet. La carte était non seulement trop rudimentaire pour offrir à elle seule une quelconque puissance de traitement quantique, mais il s'est également avéré qu'il s'agit d'une carte de développement courante, largement disponible en ligne pour environ 600 dollars. La carte semble être une carte de développement fabriquée par une société appelée Diligent. La marque "ZedBoard" apparaît clairement sur les photos. Selon le site Web de l'entreprise, la ZedBoard contient tout ce dont le développeur débutant a besoin pour commencer à travailler sous Android, Linux et Windows.Par contre, elle ne semble pas être équipée des qubits avancés qui composent un ordinateur quantique, et les utilisations suggérées sont, entre autres, le "traitement vidéo, l'informatique reconfigurable, le contrôle des moteurs et l'accélération des logiciels". La ZedBoard n'intègre pas un processeur quantique avancé comme prévu, mais un système sur puce (SoC) de faible puissance basé sur l'ARM, avec un stockage interne (seulement 256 Mo) et une mémoire vive limités (une RAM DDR3). Ces spécifications sont loin de répondre aux exigences d'un véritable ordinateur quantique, qui repose sur des qubits plutôt que sur des bits traditionnels.« Je suis sûr que ce microcontrôleur puisse fonctionner parfaitement pour les personnes ayant une expérience plus avancée des Field Programmable Gate Arrays, mais je suis un débutant et je peux dire que c'est aussi une bonne carte pour les débutants. Les personnes intéressées par cette carte peuvent l'acheter sur Amazon au prix de 589 dollars », dit un commentaire sur le site Web de Diligent. La présentation erronée d'une carte de développement disponible dans le commerce comme étant une unité centrale quantique soulève des doutes quant aux progrès réels de l'Iran en matière d'informatique quantique et à ses capacités militaires.Gabriel Noronha, ancien conseiller du département d'État américain sur l'Iran, a également déclaré que le "processeur quantique" de l'Iran était en fait une carte grand public. « Vous pouvez vous aussi vous procurer ce "processeur quantique" pour la modique somme de 589 dollars sur Amazon », a-t-il écrit dans un tweet. Il a même partagé une capture d'écran de la page Amazon, au cas où quelqu'un serait dans le besoin. Selon certaines sources, ce n'est pas la première fois que l'Iran tente de revendiquer une percée. En 2020, le pays aurait affirmé avoir mis au point un appareil capable de détecter le Covid-19 et le SIDA, qui se serait avéré être un faux.L'appareil aurait été vendu dans le cadre d'une escroquerie connue dans tout le Moyen-Orient. Les dispositifs quantiques utilisés pour localiser les navires et naviguer en mer existent bel et bien. La marine britannique aurait récemment testé en mer l'un de ces dispositifs, qui utilise des atomes ultrafroids pour agir comme une sorte d'accéléromètre. Il ne ressemble en rien à l'appareil dévoilé par l'Iran. Il est impossible de savoir si l'Iran a trouvé le moyen d'utiliser des cartes électroniques grand public pour créer des algorithmes quantiques, mais les spécialistes affirment que c'est peu probable. Les composants de ces cartes ne seraient pas adaptés.Les véritables dispositifs quantiques sont des équipements expérimentaux qui ne ressemblent généralement pas à des circuits imprimés comme ceux que l'on trouve dans un ordinateur domestique, bien que des chercheurs aient signalé qu'ils étaient capables de simuler certains processus quantiques sur des ordinateurs classiques. Même si la nation islamique affirme simplement que l'appareil a été fabriqué à l'aide d'algorithmes quantiques, ces derniers n'étaient peut-être pas nécessaires : la carte électronique est toujours un ZedBoard que tout le monde peut acheter facilement sur les places de marché en ligne, sans aucune modification visible.Cette révélation a suscité le ridicule et le scepticisme sur les médias sociaux persans, les utilisateurs mettant en doute les affirmations et la crédibilité de l'Iran. Mais ce n'est pas le seul embarras du gouvernement iranien ces derniers temps. L'année dernière, un professeur d'université a affirmé que son logiciel basé sur Python pouvait prédire l'avenir. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de prédire l'issue de la divulgation du prétendu "processeur quantique".Quel est votre avis sur le sujet ?