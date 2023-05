gtk-fortran 4.4 offre des interfaces Fortran à GTK 4.10 et GLib 2.76. Elle a été testée sous Linux Ubuntu (avec les compilateurs GFortran et Intel ifx), Fedora, Debian 32 bits, MSYS2/Windows 10, macOS et FreeBSD. Le CHANGELOG complet est consultable ici On compte 90 commits depuis la version 4.3.0, dont la moitié concernant le programme Pythonqui génère les interfaces Fortran. Le code a été amélioré et refactorisé à plusieurs endroits avec pour objectif principal de faciliter la maintenance sur le long terme. D'autres scripts shell ont été améliorés ou ajoutés pour faciliter les tests, ainsi que des fichiers CSV. Autre objectif, des options ont été ajoutées pour faciliter l'utilisation du cfwrapper avec d'autres librairies C (voir le tutoriel sur ce sujet).L'exemple cairo-tests.f90, l'un des premiers écrits en 2011, avait pour objectif de montrer que l'on peut faire du dessin vectoriel avec la librairie Cairo par-dessus une image bitmap créée avec la librairie GdkPixbuf, mais il était resté jusqu'à maintenant dans un état brut. Il a été mis à jour d'une façon plus intéressante : l'ensemble de Mandelbrot prend désormais toute la fenêtre et la librairie Cairo est utilisée pour tracer les axes, le cercle de centre (-1, 0) et de rayon 1/4, la cardioïde de centre A(1/4, 0) et d'équation polaire ro(teta) = 1/2*(1 − cos teta), ainsi que les annotations textuelles.