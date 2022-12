Intel vient de sortir ses outils de développement oneAPI 2023, librement téléchargeables. Du côté des compilateurs Fortran, le compilateur classique ifort passe en version 2021.8.0. Mais comme sa numérotation l'indique, c'est du côté du nouveau compilateur ifx 2023.0.0, basé sur LLVM et destiné à remplacer ifort, que les choses se passent désormais.Après cinq années d'efforts, ifx possède désormais les mêmes fonctionnalités qu'ifort, il implémente intégralement la norme Fortran 2018 et permet de délester les boucles DO CONCURRENT vers le GPU. Le support d'OpenMP 5.0 et 5.1 est amélioré. De plus, la compilation est 18 % plus rapide qu'avec ifort.Vous trouverez des informations détaillées sur cette étape majeure dans ce billet de Ron Green (ingénieur chez Intel) : The Next Chapter for the Intel® Fortran Compiler . On y apprend en particulier que l'équipe de développement a déjà commencé à travailler sur l'implémentation de certaines nouveautés de la future norme Fortran 2023, attendue pour l'automne prochain.