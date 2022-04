La preuve dans l'article "The State of Fortran" paru dans le journal Computing in Science & Engineering

La communauté Fortran-lang vient de publier un article intitulé "The State of Fortran" dans le journalUne communauté de développeurs s'est formée pour moderniser l'écosystème Fortran. Dans cet article, nous décrivons les caractéristiques de haut niveau de Fortran qui continuent à en faire un bon choix pour les scientifiques et les ingénieurs du 21ème siècle. Les efforts en cours comprennent le développement d'une bibliothèque standard Fortran et d'un gestionnaire de paquets, la promotion d'une communauté en ligne amicale et accueillante, l'amélioration du support des compilateurs et le développement des fonctionnalités du langage. Les problématiques abordées sont communes à tous les langages de programmation contemporains et contribuent à réduire la courbe d'apprentissage et à accroître l'adoption de Fortran.Le PDF est librement téléchargeable depuis l'archive ouverte arXiv.Référence :L. Kedward"The State of Fortran," indoi: 10.1109/MCSE.2022.3159862.