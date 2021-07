Après le succès de la conférence FortranCon 2020, voici la seconde édition FortranCon 2021 , qui se tiendra virtuellement via Zoom en anglais les 23-24 septembre 2021. Elle réunira les développeurs (bibliothèques, outils...) et utilisateurs Fortran (applications scientifiques, par exemple) et leur permettra d'échanger leurs expériences et idées. La conférence d'introduction sera donnée par le Dr. Damian Rouson , qui dirige leau, ainsi que lequi développe OpenCoarrays.L'inscription comme auditeur est gratuite et peut être faite jusqu'au 15 septembre. Un premier appel à communications se terminera le 1er août et un second se terminera le 1er septembre. Les formats proposés sont soit 25 minutes + 5 minutes de discussion, soit 15 + 5.Vous pouvez voir les conférences de l'année dernière sur la chaîne YouTube FortranCon.