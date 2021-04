Rappelons que gtk-fortran est une bibliothèque permettant de créer des interfaces graphiques GTK en Fortran moderne. Il permet également d'accéder à la bibliothèque généraliste GLib sur laquelle est basée GTK.



gtk-fortran 4.0

gtk-fortran 3.24.28



Après plus d'un de travail, le portage de gtk-fortran vers GTK 4 est terminé : gtk-fortran 4.0 est basé sur GTK 4.2 et GLib 2.68. A noter que les numéros de version de gtk-fortran seront définis à partir de cette version par la méthode classique: version majeure.mineure.correctifs. Seule la version majeure correspondra donc à la version de GTK utilisée.GTK 4 arrive progressivement dans tous les systèmes : Ubuntu 21.04, Fedora 33 & 34, Alpine Linux, ALT Linux Sisyphus, Arch Linux, KaOS, Mageia 8, NetBSD 9.1, OpenMandriva Rolling, openSUSE Tumbleweed... Concernant Debian, il est encore dans la branche expérimentale. Concernant Windows, GTK 4 est disponible dans MSYS2, mais vous pouvez aussi utiliser gtk-fortran via WSL.La documentation wiki du projet propose désormais deux tutoriels (en anglais). Un des objectifs pour l'année à venir est d'écrire d'autres tutoriels et d'améliorer la documentation du projet. Nous allons également explorer les possibilités du Fortran moderne : programmation orientée objet, cotableauxpour le calcul parallèle... Nous espérons également qu'à terme gtk-fortran pourra être utilisé sous forme de paquet fpm Dans la branche gtk3, vous trouverez également une nouvelle version gtk-fortran 3.24.28 basée sur GTK 3.24.28 et GLib 2.68, bien que GTK 3 n'évoluera désormais plus, se contentant désormais de recevoir des correctifs de bogues.Enfin, les noms des paquets des deux bibliothèques étant gtk-3-fortran et gtk-4-fortran, les deux versions peuvent cohabiter sans problème sur votre machine.Page principale du projet : https://github.com/vmagnin/gtk-fortran/wiki