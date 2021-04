"La manière précédente de faire les choses était très coûteuse. Julia est très facile à comprendre. C'est une syntaxe très familière, qui aide le lecteur à comprendre le document avec clarté, et elle aide l'écrivain à développer des algorithmes concis. Julia résout bon nombre de nos conflits, réduit les coûts lors du transfert de technologie et, comme Julia est rapide, cela nous permet d'exécuter l'ensemble du système et d'exécuter directement la spécification. Nous continuons à faire de Julia une norme pour les spécifications dans l'industrie de l'avionique. Julia est la bonne réponse pour nous et dépasse tous nos besoins."