Le Consortium européen de l'industrie quantique (QuIC) a annoncé le succès de son lancement avec son assemblée générale qui s'est tenue en ligne le 14 avril

Les travaux visant à établir un consortium industriel quantique ont commencé au début de 2020 lorsque le Quantum Community Network, l'un des trois organes directeurs de l'initiative Quantum Flagship, a exprimé le besoin d'un "organisme privé ayant pour mission de défendre, de promouvoir et de favoriser les intérêts communs de l'industrie quantique européenne auprès de toutes les parties prenantes des technologies quantiques".La communauté quantique européenne, dirigée par Tommaso Calarco du Forschungszentrum Jülich et Thomas Strohm de Bosch, a établi les bases de ce qui est aujourd'hui lancé comme le consortium de référence officiellement reconnu par la Commission européenne qui représente les intérêts de l'industrie des technologies quantiques en Europe., a déclaré Tommaso Calarco, président du Quantum Community Network et chef de la division "Contrôle quantique" de l'Institut Peter Grünberg au Forschungszentrum Jülich.Lors de l'assemblée générale, le QuIC a officiellement désigné son conseil d'administration, en élisant Laure Le Bars (SAP) comme présidente, Benno Broer (Qu&Co) et Thomas Strohm (Bosch) comme vice-présidents, et Enrique Lizaso (Multiverse Computing) comme trésorier. En outre, tous les présidents des neuf groupes de travail ont présenté leurs objectifs, les étapes et les résultats attendus, avec une perspective sur les tâches futures., a déclaré Laure Le Bars, directrice de projet de recherche chez SAP Technology & Innovation.Au cours de l'événement, des représentants de la Commission européenne, à savoir Thomas Skordas et Gustav Kalbe de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie (DG CONNECT), ont présenté leurs points de vue et partagé leurs attentes concernant le QuIC nouvellement créé., a déclaré Thomas Skordas, directeur de l'excellence numérique et des infrastructures scientifiques à la DG Connect.Source : QuIC Que pensez-vous de la création de ce Consortium ?