DVP ne gérant toujours pas correctement les caractères Unicode Julia, je vous donne le code dans un bloc PRE.

### A Pluto.jl notebook ### # v0.12.21 using Markdown using InteractiveUtils # ╔═╡ edc89e80-7e55-11eb-1a83-f5b701337ad5 begin using PlutoUI, Unitful html"""<style> html { background-color: rgba(237, 196, 33, .55); } main { max-width: 1200px; } </style>""" end # ╔═╡ 707796a0-7ff6-11eb-03f9-239bf8bbd81b md"### Tests du paquet Unitful Ce paquet permet d'utiliser le système international d'unités" # ╔═╡ c2e42040-80ad-11eb-3452-cb40c524090e md"""###### Documentations + [Unitful] (https://painterqubits.github.io/Unitful.jl/stable/) + [Unitful.jl/src/pkgdefaults.jl] (https://github.com/PainterQubits/Unitful.jl/blob/master/src/pkgdefaults.jl) """ # ╔═╡ 75748d20-8000-11eb-19f2-930bd7d3e58a md"Daniel Hagnoul 2021-03-08T12:20:42.048+01:00" # ╔═╡ cf9798c0-8252-11eb-26b8-d1e0ef8abae3 md"Si Unitful vous renvoie une erreur, soyez certain qu'il y a une erreur dans votre code ou dans votre choix des unités. Le choix de l'unité correcte n'est pas toujours une évidence, ainsi le cas du coefficient d'expansion (`α = 1.2e-5u\"1/K\"`) dans le chapitre Thermique. Le Kelvin est une unité de référence (`@refunit K \"K\" Kelvin`) et on n'écrit pas °K mais K." # ╔═╡ f71d4fe2-8250-11eb-0f3e-b595971fccf4 md"#### Cinématique" # ╔═╡ 04ec02b0-8251-11eb-063e-d77434ad938d md"""| variables | équations | | :---- | :---- | | d distance en m | d = vi*t + 0.5*a*t^2 | | v vitesse en m/s | d = (Vi^2 * t)/2 | | t temps en s | Vf = Vi + at | | a accélération en m/s^2 | vf^2 = vi^2 + 2*a*d | """ # ╔═╡ d1f4df20-8251-11eb-2387-07cb4cb2b13c md"###### Calculer la distance de freinage" # ╔═╡ 17fa0900-8257-11eb-18f4-9d7358b5986e md""" $(Resource("http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L6b1.gif", :width => 300)) """ # ╔═╡ f4ec97c0-8251-11eb-3da8-d7cc91349851 let vi = 30u"m/s" # n'écrivez jamais u"ms^-1" vf = 0u"m/s" a = -8u"m/s^2" # on utilise vi^2 = vi^2 + 2ad d = (vf^2 - vi^2) / (2a) Print(d) end # ╔═╡ 25592360-8252-11eb-1199-bbfa4d87e9c8 md"###### Calculer la distance parcourue" # ╔═╡ 40a93a10-8257-11eb-062b-5b47eac4941d md""" $(Resource("http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/U1L6b3.gif", :width => 300)) """ # ╔═╡ 35e54880-8252-11eb-018c-a7bc3157a163 let t = 4.1u"s" vi = 0u"m/s" a = 6u"m/s^2" # on utilise d = vi*t + 0.5*a*t^2 d = vi*t + 0.5*a*t^2 Print(d) end # ╔═╡ a5897a40-80ad-11eb-3f47-958f3a259f62 md"#### Circuit électrique série simple" # ╔═╡ d1f38d50-8256-11eb-1920-012aa9456465 md""" $(Resource("https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/series-multiple-resistors-circuit.jpg", :width => 400)) """ # ╔═╡ b6593810-80ad-11eb-1e81-d97f709260ef let #= De https://github.com/PainterQubits/Unitful.jl/blob/master/src/pkgdefaults.jl @unit V "V" Volt 1W/A true @unit Ω "Ω" Ohm 1V/A true @refunit A "A" Ampere 𝐈 true =# E = 9u"V" R1 = 3u"kΩ" R2 = 10u"kΩ" R3 = 5u"kΩ" Rt = R1 + R2 + R3 I = uconvert(u"μA", E / Rt) #= Maintenant que nous connaissons la quantité de courant à travers chaque résistance, nous pouvons utiliser la loi d'Ohm pour déterminer la chute de tension à travers chacune d'elles. =# Er1 = uconvert(u"V", I * R1) Er2 = uconvert(u"V", I * R2) Er3 = uconvert(u"V", I * R3) with_terminal() do @show Rt @show I @show Er1 @show Er2 @show Er3 end end # ╔═╡ 8085acc0-8254-11eb-05eb-319e60ef70c6 md"### Thermique" # ╔═╡ a33315f0-8254-11eb-277b-390f6f5fdaca md"""| variables | équations | | :---- | :---- | | L0 la longueur à l'origine en m | ΔL = α * L0 * ΔT | | ΔL la différence de longueur en m | L = L0 * ( 1 + α * ΔT) | | ΔT la différence de température en °C | | | α le coéfficient d'expansion Iron 1.2e-5 en 1/k | | """ # ╔═╡ 87c0a600-8256-11eb-2bf6-ad3f53aafafd md""" $(Resource("https://x-engineer.org/wp-content/uploads/2017/12/Suspension-bridge.jpg?cdbae2&cdbae2", :width => 400)) """ # ╔═╡ 8a1619a0-8254-11eb-0c8a-abfd8ff47788 let L0 = 1500u"m" T0 = -20u"°C" Tf = 40u"°C" ΔT = Tf - T0 α = 1.2e-5u"1/K" ΔL = α * L0 * ΔT with_terminal() do @show (ΔL, ΔL + L0) end end # ╔═╡ Cell order: # ╟─edc89e80-7e55-11eb-1a83-f5b701337ad5 # ╟─707796a0-7ff6-11eb-03f9-239bf8bbd81b # ╟─c2e42040-80ad-11eb-3452-cb40c524090e # ╟─75748d20-8000-11eb-19f2-930bd7d3e58a # ╟─cf9798c0-8252-11eb-26b8-d1e0ef8abae3 # ╟─f71d4fe2-8250-11eb-0f3e-b595971fccf4 # ╟─04ec02b0-8251-11eb-063e-d77434ad938d # ╟─d1f4df20-8251-11eb-2387-07cb4cb2b13c # ╟─17fa0900-8257-11eb-18f4-9d7358b5986e # ╠═f4ec97c0-8251-11eb-3da8-d7cc91349851 # ╟─25592360-8252-11eb-1199-bbfa4d87e9c8 # ╟─40a93a10-8257-11eb-062b-5b47eac4941d # ╠═35e54880-8252-11eb-018c-a7bc3157a163 # ╟─a5897a40-80ad-11eb-3f47-958f3a259f62 # ╟─d1f38d50-8256-11eb-1920-012aa9456465 # ╠═b6593810-80ad-11eb-1e81-d97f709260ef # ╟─8085acc0-8254-11eb-05eb-319e60ef70c6 # ╟─a33315f0-8254-11eb-277b-390f6f5fdaca # ╟─87c0a600-8256-11eb-2bf6-ad3f53aafafd # ╠═8a1619a0-8254-11eb-0c8a-abfd8ff47788