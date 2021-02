La communauté Fortran-lang.org développe actuellement(Fortran Package Manager) :Le code et la documentation sont sur GitHub : https://github.com/fortran-lang/fpm Pour créer un nouveau projet Fortran avec un Hello World, c'est aussi simple que :$ fpm new mon_projetPour construire le projet :$ fpm buildpuis le lancer :$ fpm runUn fichier de configuration fpm.toml situé à la racine du projet peut être édité. On peut par exemple ajouter des dépendances qui seront automatiquement téléchargées par git. Pour l'instant fpm ne gère que les dépendances utilisant fpm. Mais il est prévu par la suite de prendre en charge les projets utilisant d'autres systèmes de build comme CMake.La première version de fpm a été écrite en Haskell, ce prototype a ensuite servi à créer une version écrite en Fortran. Le développement continue et il est prévu de participer au Google Summer of Code 2021 :