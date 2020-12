Intel® Parallel Studio ne sera plus disponible en 2021 et va laisser place à oneAPI La prochaine génération d'outils de dev Intel® pour la création et le déploiement d'apps hautes performances 0PARTAGES 2 0 La Suite Intel Parallel Studio XE 2020 simplifie la conception, le développement, le débogage de code en le parallélisant pour augmenter les performances de l’application. Que vous développiez en C, C++, Fortran ou Python, Intel Parallel Studio a pour objectif de vous aider à produire un code stable et évolutif au prix du moindre effort. Grâce à cette plateforme, vous êtes en mesure d’obtenir des applications plus performantes sur les processeurs et coprocesseurs compatibles Intel, comme les processeurs Intel Core, Xeon et Xeon Phi, les compileurs Intel C++ et Fortran ou la Distribution Intel pour Python.



Il existe trois éditions, en fonction de vos besoins de développement :

La Cluster Edition : Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition 2020 comprend tous les éléments de Intel Parallel Studio XE plus les outils Intel® MPI. Cette suite permet aux développeurs logiciels de booster les performances sur les systèmes multi-cœurs.

comprend tous les éléments de Intel Parallel Studio XE plus les outils Intel® MPI. Cette suite permet aux développeurs logiciels de booster les performances sur les systèmes multi-cœurs. La Professional Edition : Intel® Parallel Studio Professional Edition 2020 combine les meilleurs compilateurs, bibliothèques de performances parallèles, outils de vérification d'erreur et de profilage pour Python, C/C++ et Fortran, un nouvel assistant au threading, ainsi que la nouvelle génération d'outils de profilage et de débogage de code. Des versions dédiées Python, C++ ou Fortran sont disponibles pour Studio XE.

combine les meilleurs compilateurs, bibliothèques de performances parallèles, outils de vérification d'erreur et de profilage pour Python, C/C++ et Fortran, un nouvel assistant au threading, ainsi que la nouvelle génération d'outils de profilage et de débogage de code. Des versions dédiées Python, C++ ou Fortran sont disponibles pour Studio XE. La Composer Edition : Intel® Parallel Studio XE Composer Edition 2020 comprend les compilateurs, les bibliothèques de performances et les modèles parallèles optimisés pour la création de codes parallèles rapides.

Les produits Intel® oneAPI - la prochaine génération d'outils de développement logiciel Intel® - sont basés sur des normes pour la création et le déploiement d'applications hautes performances centrées sur les données à travers diverses architectures, entre les CPU, GPU, FPGA et autres accélérateurs. L'Intel® oneAPI Base et HPC Toolkit sont un sur-ensemble à compatibilité ascendante des anciens produits Intel® Parallel Studio qui ne seront plus disponibles en 2021.





Suite à une annonce de novembre, Intel a lancé le 8 décembre la production de boîtes à outils Intel® oneAPI pour le développement d'applications multi-architectures hautes performances pour les processeurs, GPU et FPGA Intel®, collectivement décrits comme XPU. Les boîtes à outils de la version 2021.1 fournissent oneAPI, un modèle de programmation interarchitecture unifié qui offre aux développeurs la liberté de choisir le meilleur matériel pour le calcul accéléré.



Raja Koduri, vice-présidente principale d'Intel, architecte en chef et directrice générale de l'architecture, des graphiques et des logiciels a déclaré :



« L’extension des outils de développement logiciel d’Intel des processeurs aux GPU et FPGA est une étape clé dans notre parcours XPU. Comme nous l'avions promis, l'initiative sectorielle oneAPI permet d'apporter une programmation interarchitecture ouverte et unifiée à l'écosystème - offrant une alternative aux modèles de programmation propriétaires. Nos boîtes à outils oneAPI, ainsi que Intel® DevCloud, fournissent les outils de production nécessaires pour accélérer nos avancées dans l'ère de l'intelligence distribuée »





Pourquoi oneAPI est important ? Intel rappelle que les charges de travail d'aujourd'hui bénéficient d'architectures matérielles spécialisées. Cependant, ces architectures nécessitent généralement des langages et des outils uniques, ce qui limite la réutilisation du code en plus de réduire les choix de matériel tout en empêchant l'adoption d'architectures innovantes. Le modèle de programmation hétérogène de oneAPI offre des performances sans verrouillage propriétaire tout en permettant l'interopérabilité avec du code écrit dans des langages familiers tels que C, C ++, Fortran et Python, et des normes telles que MPI et OpenMP.



S'appuyant sur son riche héritage d'outils de développement éprouvés, la boîte à outils de base oneAPI d'Intel comprend des compilateurs, des bibliothèques de performances, des outils d'analyse et de débogage et un outil de compatibilité qui facilite la migration du code écrit en CUDA vers Data Parallel C ++ (DPC ++). Des boîtes à outils supplémentaires pour le calcul haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets et le rendu fournissent des outils et des composants pour aider à accélérer les charges de travail spécialisées.



Les boîtes à outils Intel oneAPI permettent aux développeurs de créer des applications inter-architectures en utilisant une base de code unique sur les XPU qui tirent parti de fonctionnalités matérielles uniques, tout en observant des coûts de développement et de maintenance logiciels réduits. En effet, les développeurs peuvent choisir la meilleure architecture pour le problème qu'ils tentent de résoudre sans avoir à réécrire le logiciel pour la prochaine architecture et plateforme.



Choisissez la bonne version de oneAPI Toolkit en fonction de vos besoins :





Ce que vous pouvez faire avec Intel oneAPI Base et HPC Toolkit :

Construire : simplifiez le déploiement des applications HPC sur les processeurs et les accélérateurs grâce à la technologie de compilation et aux bibliothèques Intel de pointe.

simplifiez le déploiement des applications HPC sur les processeurs et les accélérateurs grâce à la technologie de compilation et aux bibliothèques Intel de pointe. Analyser : évaluez rapidement les performances des applications, l'utilisation des ressources et les domaines d’optimisation pour garantir des performances rapides entre les différentes architectures. Créez efficacement un code parallèle rapide et augmentez les performances des applications pour les processeurs Intel® actuels et futurs.

évaluez rapidement les performances des applications, l'utilisation des ressources et les domaines d’optimisation pour garantir des performances rapides entre les différentes architectures. Créez efficacement un code parallèle rapide et augmentez les performances des applications pour les processeurs Intel® actuels et futurs. Optimiser : découvrez comment l'utilisation des ressources influe sur votre codage - calcul, mémoire, E/S, etc.— afin de prendre les meilleures décisions de conception multi-architecture.



Compris dans l’Intel oneAPI Base et HPC Toolkit

En savoir plus sur Intel® oneAPI Base et HPC Toolkit La Suite Intel Parallel Studio XE 2020 simplifie la conception, le développement, le débogage de code en le parallélisant pour augmenter les performances de l’application. Que vous développiez en C, C++, Fortran ou Python, Intel Parallel Studio a pour objectif de vous aider à produire un code stable et évolutif au prix du moindre effort. Grâce à cette plateforme, vous êtes en mesure d’obtenir des applications plus performantes sur les processeurs et coprocesseurs compatibles Intel, comme les processeurs Intel Core, Xeon et Xeon Phi, les compileurs Intel C++ et Fortran ou la Distribution Intel pour Python.Il existe trois éditions, en fonction de vos besoins de développement :Les produits Intel® oneAPI - la prochaine génération d'outils de développement logiciel Intel® - sont basés sur des normes pour la création et le déploiement d'applications hautes performances centrées sur les données à travers diverses architectures, entre les CPU, GPU, FPGA et autres accélérateurs. L'Intel® oneAPI Base et HPC Toolkit sont un sur-ensemble à compatibilité ascendante des anciens produits Intel® Parallel Studio qui ne seront plus disponibles en 2021.Suite à une annonce de novembre, Intel a lancé le 8 décembre la production de boîtes à outils Intel® oneAPI pour le développement d'applications multi-architectures hautes performances pour les processeurs, GPU et FPGA Intel®, collectivement décrits comme XPU. Les boîtes à outils de la version 2021.1 fournissent oneAPI, un modèle de programmation interarchitecture unifié qui offre aux développeurs la liberté de choisir le meilleur matériel pour le calcul accéléré.Raja Koduri,a déclaré :« L’extension des outils de développement logiciel d’Intel des processeurs aux GPU et FPGA est une étape clé dans notre parcours XPU. Comme nous l'avions promis, l'initiative sectorielle oneAPI permet d'apporter une programmation interarchitecture ouverte et unifiée à l'écosystème - offrant une alternative aux modèles de programmation propriétaires. Nos boîtes à outils oneAPI, ainsi que Intel® DevCloud, fournissent les outils de production nécessaires pour accélérer nos avancées dans l'ère de l'intelligence distribuée »Pourquoi oneAPI est important ? Intel rappelle que les charges de travail d'aujourd'hui bénéficient d'architectures matérielles spécialisées. Cependant, ces architectures nécessitent généralement des langages et des outils uniques, ce qui limite la réutilisation du code en plus de réduire les choix de matériel tout en empêchant l'adoption d'architectures innovantes. Le modèle de programmation hétérogène de oneAPI offre des performances sans verrouillage propriétaire tout en permettant l'interopérabilité avec du code écrit dans des langages familiers tels que C, C ++, Fortran et Python, et des normes telles que MPI et OpenMP.S'appuyant sur son riche héritage d'outils de développement éprouvés, la boîte à outils de base oneAPI d'Intel comprend des compilateurs, des bibliothèques de performances, des outils d'analyse et de débogage et un outil de compatibilité qui facilite la migration du code écrit en CUDA vers Data Parallel C ++ (DPC ++). Des boîtes à outils supplémentaires pour le calcul haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets et le rendu fournissent des outils et des composants pour aider à accélérer les charges de travail spécialisées.Les boîtes à outils Intel oneAPI permettent aux développeurs de créer des applications inter-architectures en utilisant une base de code unique sur les XPU qui tirent parti de fonctionnalités matérielles uniques, tout en observant des coûts de développement et de maintenance logiciels réduits. En effet, les développeurs peuvent choisir la meilleure architecture pour le problème qu'ils tentent de résoudre sans avoir à réécrire le logiciel pour la prochaine architecture et plateforme.Choisissez la bonne version de oneAPI Toolkit en fonction de vos besoins :Ce que vous pouvez faire avec Intel oneAPI Base et HPC Toolkit : Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Signaler un problème