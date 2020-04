Un million de propriétaires de PC combinent leur puissance GPU pour lutter contre le Covid-19, Et les performances du supercalculateur de Folding@Home ont dépassé 1,5 exaflops 0PARTAGES 5 0 Au début du mois, dans un billet de blog, le Folding@Home a appelé à un don de vos ressources informatiques pour les besoins de recherche pour traiter le Covid-19. Des bénévoles ont fait don de plus d'un exaflop de puissance de traitement à Folding@Home, ce qui en fait le superordinateur le plus rapide du monde, et les dons continuent. Dorénavant, les donateurs téléchargent des logiciels sur pas moins de 700 000 PC domestiques pour aider à déchiffrer le code du coronavirus, d’après un billet de blog publié mardi par Rick Merritt de NVIDIA.



Folding@home (aussi appelé FaH) est un projet de recherche médical dont le but est de simuler le repliement des protéines dans diverses configurations de température et de pression afin de mieux comprendre ce processus et d'en tirer des connaissances utiles qui pourraient, entre autres, permettre de fabriquer de nouveaux médicaments, notamment contre la maladie d'Alzheimer, la drépanocytose et certains types de cancers.





Dans le cadre de la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier actuellement, Folding@home a annoncé qu'une partie de ses efforts seraient dédiés à chercher un anticorps thérapeutique au coronavirus COVID-19. Le projet a pour but de rassembler les ressources de calcul des ordinateurs afin de contribuer à la recherche scientifique. L'objectif est de comprendre le fonctionnement des protéines attachées au virus en les modélisant en 3D afin d'observer comment le coronavirus SARS-CoV-2 se développe.



Selon NVIDIA, des utilisateurs du monde entier ont fait don de la puissance de traitement de plus d'un million d'ordinateurs personnels pour aider Folding@Home - un projet de calcul distribué pour simuler la dynamique des protéines - à rechercher de nouvelles thérapies pour le coronavirus. Le directeur du projet, Greg Bowman, a déclaré dans un tweet le 30 mars dernier : « Il y a maintenant plus d'un million d'appareils qui fonctionnent avec Folding@Home ! »





Alors que Bowman n'avait pas mentionné le nombre exact d'utilisateurs impliqués, le géant des cartes graphiques NVIDIA a estimé dans son blog le lundi dernier que « près de 400 000 joueurs ont fait don de leurs ressources GPU pour construire le superordinateur de Folding@Home ». NVIDIA disait ce jour-là que le potentiel combiné des appareils des volontaires a permis au projet d'atteindre plus d'un exaflop de puissance de traitement - plus d'un quintillion d'opérations en virgule flottante par seconde - ce qui en fait le superordinateur le plus puissant au monde.



Dans le billet de blog de Rick Merritt, Bowman disait maintenant que les utilisateurs téléchargent des logiciels sur pas moins de 700 000 PC domestiques pour aider à déchiffrer le code du coronavirus. Mardi, Bowman estimait que les performances ont dépassé 1,5 exaflops, alimenté en partie par plus de 356 000 GPU NVIDIA. NVIDIA partagera bientôt d'autres nouvelles, a promis Bowman.



À titre de comparaison, Summit, qui était considéré comme le superordinateur le plus rapide au monde depuis novembre 2019, ne peut officiellement supporter « qu'environ » 150 pétaflops (ou 0,15 exaflops). Folding@Home a précédemment déclaré qu'il s'agissait du premier projet de calcul distribué à utiliser des GPU pour des simulations de dynamique moléculaire. Maintenant, les chercheurs vont utiliser cette puissance pour résoudre le problème du repliement des protéines de Covid-19.



« Il existe de nombreuses méthodes expérimentales pour déterminer les structures des protéines. Bien qu'extrêmement puissantes, elles ne révèlent qu'un seul cliché de la forme habituelle d'une protéine. Mais les protéines ont beaucoup de parties mobiles, donc nous voulons vraiment voir la protéine en action », a déclaré Folding@Home sur son site Web. Le projet ajoute que chaque petite contribution est utile, car « chaque simulation que vous réalisez est comme l'achat d'un billet de loterie » - plus on achète de billets, « plus on a des chances de toucher le jackpot ».



Pour participer au projet, rien de plus simple. Il suffit de télécharger le logiciel Folding@Home sur le site officiel. Le projet utilise les ressources de traitement inutilisées des ordinateurs personnels de ses volontaires via des logiciels spécialisés. Le consortium Folding@Home se compose actuellement de 11 laboratoires différents et collabore avec d'autres organisations pour aider à combattre le coronavirus.



Une croissance rapide de la capacité de calcul de Folding@Home



C’est le 15 mars dernier que Folding@Home a lancé son appel à la lutte contre le coronavirus. Selon Rick Merritt, en 10 jours seulement, les partisans avaient téléchargé le logiciel du groupe sur des centaines de milliers de PC domestiques pour aider à déchiffrer le code de Covid-19. Et les performances continuent s'améliorer. Plus d'un million d'ordinateurs sont maintenant sur le réseau qui a commencé l'année avec seulement 30 000, d’après Merritt.



« Ce fut une expérience assez incroyable », a déclaré Greg Bowman, directeur de Folding@Home, une équipe de chercheurs entièrement bénévole. M. Bowman est également professeur associé à la Washington University School of Medicine, à St. Louis, où se trouve l'un des 11 laboratoires du monde entier qui font fonctionner le réseau Folding@Home. « C'est passionnant d'avoir la possibilité d'essayer tout ce à quoi nous pouvons penser en parallèle pour maximiser les chances d'avoir un impact sur la pandémie actuelle », a-t-il ajouté.



Avant même qu'elle ne franchisse la barrière de l'exaflop, les chercheurs affichaient des travaux époustouflants. Une animation d'une protéine du coronavirus qui infecte les cellules saines pourrait suggérer des cibles moléculaires pour un médicament ou un vaccin anti-Covid, lit-on dans e billet de Merritt. L'effort s'appuie sur les expériences antérieures du groupe sur le virus Ebola. Il s'inscrit dans le cadre de son vaste travail d'exploration de la façon dont les protéines - un ingrédient de base des êtres vivants, y compris les virus - se plient en formes 3D pour remplir diverses fonctions.



Le groupe continue d'encourager les utilisateurs à donner du temps sur leur PC avec des logiciels qu'ils peuvent télécharger sur le site du projet. En retour, Folding@Home met les données de ses expériences à la disposition du public sur des sites de recherche généraux ouverts et sur des sites consacrés à des domaines tels que la biologie.



Si vous voulez participer au projet, téléchargez le logiciel Folding@Home



Sources : Blog NVIDIA



