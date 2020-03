Introduction à Julia : programmer des mathématiques Un livre de Olivier Garet, critique par Thibaut Cuvelier 0PARTAGES 3 0 Introduction à Julia

Programmer des mathématiques Julia est un nouveau langage de programmation pour le calcul scientifique et les mathématiques. Son développement a commencé en 2009, dans le laboratoire Lincoln du MIT.



On retrouve dans ce langage de haut niveau les facilités classiques des langages couramment utilisés en calcul scientifique, avec en plus une rapidité d'exécution comparable au C, tirant partie de la technologie de compilation Just In Time.



Ainsi, le langage permet d'avoir un temps d'écriture rapide tout en préservant la vitesse d'exécution.



Depuis son lancement public en 2012, le langage Julia a rassemblé une large communauté. La sortie de la version 1.0 en août 2018 marque la maturité du langage, qui bénéficie aujourd'hui d'un écosystème complet: large collection de bibliothèques en ligne, environnement intégré de qualité, débogueur et profileur.



Le présent ouvrage introduit les fondements du langage et décrit quelques bibliothèques de programmes sélectionnées par l'auteur pour leur intérêt dans l'écriture de programmes liés à des questions mathématiques touchant des branches diverses des mathématiques.



On rencontrera donc dans ce livre des graphiques et des statistiques, des équations différentielles, mais aussi des groupes, de la théorie des nombres, des graphes, du dénombrement, des systèmes aléatoires de particules, ainsi que du calcul symbolique au service d'un problème théorique de développement asymptotique.



