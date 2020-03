De plus en plus d'entreprises investissent dans le développement des ordinateurs quantiques, qui sont plus puissants que les ordinateurs traditionnels. Sur les ordinateurs quantiques, l'information est stockée par des qubits, qui, grâce au phénomène de « superposition », arrivent à stocker des informations plus complexes que les bits.Pour le moment, aucun ordinateur quantique n'a pas encore été développé pour les particuliers, notamment à cause de son coût élevé. Il faut en effet une température de -270 degrés pour le faire fonctionner.Dans ce contexte, la société américaine Honeywell, fournisseur d'équipements aux entreprises, annonce qu'il est sur le point lancer vers le milieu de l'année en cours l'ordinateur quantique le plus puissant du monde. Pour mesurer sa performance, Honeywell se réfère au volume quantique (QV), mis en place par IBM Quantum en 2017. La valeur du QV indique le niveau de complexité d'un problème qui peut être résolu par la machine.Si l'année dernière, IBM avait présenté un ordinateur quantique de 53 qubits , ayant un QV de 32, le groupe industriel américain annonce que le sien aura au moins un QV de 64. « Cela signifie que le monde pourra commencer à entreprendre des problèmes qui n'étaient pas pratiques à résoudre avec les ordinateurs traditionnels », explique Honeywell.Honeywell affirme qu'il travaille avec JP Morgan Chase pour le développement de cette machine. Et la société de services financiers utilisera l'ordinateur quantique pour « soutenir ses clients » grâce à l'utilisation de nouvelles méthodes issues de l'informatique quantique.Honeywell travaille également avec Microsoft dans le cadre de l'offre Azure Quantum, qui vise notamment à offrir aux utilisateurs finaux l'accès à son ordinateur quantique.« L'informatique quantique nous permettra de relever des défis scientifiques et commerciaux complexes, entraînant des améliorations radicales de la puissance de calcul, des coûts d'exploitation et de la vitesse », selon Darius Adamczyk, PDG d'Honeywell. « Les spécialistes des matériaux vont découvrir de nouvelles structures moléculaires. Les entreprises de transports vont optimiser la logistique. Les institutions financières auront besoin d'applications plus rapides et plus précises. Les groupes pharmaceutiques vont accélérer les découvertes de nouveaux médicaments », ajoute-t-il.Source : Honeywell Que pensez-vous de cette machine ?Pensez-vous que les ordinateurs quantiques pourront être proposées aux particuliers dans un avenir proche ? Si oui, quand ? Et comment ?