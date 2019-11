Khronos forme un groupe de travail pour une API orientée visualisation Elle devrait faciliter le développement de visualisations de données innovantes 0PARTAGES 3 0 Khronos est un regroupement d'industriels qui publie notamment les normes OpenGL et Vulkan, entre autres. Le dernier projet en date semble être une API prévue pour la visualisation de données. Elle se montrerait utile dans la plupart des sciences, où la visualisation des résultats expérimentaux est cruciale (ci-dessous, l'écoulement de l'air autour d'une moto et la molécule antivirale oseltamivir liée à la grippe porcine), mais aussi en science des données.



Pour le moment, les solutions de visualisation sont directement implémentées par-dessus des API de rendu comme OpenGL, Vulkan ou DirectX ou bien sur des bibliothèques de rendu plus spécifiques, notamment à base de lancer de rayons (comme



https://www.khronos.org/assets/uploa...-before-01.jpg

L'objectif de la nouvelle API, prévue pour le "rendu analytique", serait donc de s'installer entre les solutions de visualisation existantes et les API de rendu, sans toutefois limiter les possibilités des solutions de visualisation et mener à une trop grande uniformisation. Au contraire, cette API devrait faciliter le développement de nouvelles techniques de visualisation en libérant leurs concepteurs des détails de bas niveau liés au rendu. L'implémentation pourrait alors être partagée par de nombreux acteurs et pourrait être de bien meilleure qualité. Cette API pourrait être implémentée par les fournisseurs des bibliothèques de rendu : pilotes graphiques, bibliothèques comme VisRTX ou OSPray, etc.

L'idée actuelle serait de baser cette API sur un graphe de scène : on ne devrait ainsi pas spécifier comment effectuer le rendu, mais "simplement" décrire les relations entre objets dans la scène. L'implémentation de cette API se chargerait alors de déterminer la meilleure manière d'effectuer le rendu souhaité. Il ne devrait pas s'agir d'un graphe de scène trop générique (l'objectif n'est pas de faciliter le développement de jeux, par exemple), mais bien adapté aux spécificités du monde de la visualisation.

